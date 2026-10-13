Anna-Carina Woitschacks Liebesglück begann schon vor Wochen

Anna-Carina Woitschack (33) hat ihr Herz neu verschenkt – und ihr Liebesglück nun auch öffentlich gemacht. Bei ihrem Jubiläumskonzert am vergangenen Wochenende in Dessau betrat ein bislang unbekannter Mann die Bühne und überreichte der Sängerin einen riesigen Rosenstrauß. Ein romantischer Moment, der ihr neues Liebesglück offenbarte. Wie Bild berichtet, bahnte sich die Romanze allerdings schon einige Wochen zuvor an. Bereits am 18. September begleitete der Mann die 33-Jährige zu einem Promi-Event in Berlin. Dort hielt er sich dezent im Hintergrund, blieb aber stets in ihrer Nähe. Wer der neue Mann an ihrer Seite ist, möchte Anna-Carina vorerst für sich behalten. Über ihre Gefühle sprach sie gegenüber dem Blatt dennoch offen: "Es ist alles noch sehr frisch, aber ich bin sehr glücklich." Weitere Details zu ihrem neuen Partner verriet die Musikerin bislang nicht.

Bei dem Termin in Berlin handelte es sich um den "Ferrero KinderTag", zu dem Anna-Carina als VIP-Gast eingeladen war. Ebenfalls vor Ort waren unter anderem Schauspieler Moritz Bleibtreu (55) und Let's Dance-Profi Massimo Sinató (45). Auf den Bildern der Veranstaltung entdeckte Bild auch den neuen Mann an der Seite der Sängerin. Während einer kurzen Programmpause standen die beiden etwas abseits und unterhielten sich angeregt. Besonders auffällig: Ihr Begleiter trug in Berlin eine beige Hose und ein dunkles Hemd – genau das Outfit, in dem er später beim Konzert in Dessau mit dem riesigen Rosenstrauß die Bühne betrat. Schon bei dem Event in der Hauptstadt war Anna-Carina gefragt worden, ob es einen neuen Märchenprinzen in ihrem Leben gebe. Ihre Antwort ließ Raum für Spekulationen: "Sagen wir mal so, ich bin sehr glücklich, und die Zeit wird es zeigen."

Verheiratet war Anna-Carina Woitschack bereits einmal: 2020 gab sie Moderator Stefan Mross (50) live im Fernsehen das Jawort. Eine zweite Hochzeit kann sich die Schlagersängerin durchaus vorstellen – allerdings unter anderen Bedingungen. "Ich habe keine Angst vor einem zweiten Jawort. Was kann der potenziell neue Partner dafür, also für meine Vergangenheit? Nichts!", erklärte sie. Für eine mögliche zweite Hochzeit hat Anna-Carina auch schon konkrete Vorstellungen: "Da das damals ja eine TV-Hochzeit war, die auch zu dem Zeitpunkt gepasst hat und schön war, würde ich mir jetzt eine Hochzeit wünschen, die wesentlich privater wäre. Generell einen Partner, der nicht in der Öffentlichkeit steht." Auch ihr Kinderwunsch ist nach wie vor groß. "Ich liebe Kinder über alles. Eins möchte ich auf jeden Fall. Vielleicht noch ein zweites. Aber es hat sich in den letzten Jahren einfach nicht ergeben. Man braucht ja auch den richtigen Partner dazu", verriet sie dem Blatt.

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Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Schlagersängerin

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Imago Anna-Carina Woitschack beim KinderTag in den Atelier Gardens Berlin

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Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack im Oktober 2026