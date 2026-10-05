König Haakon & Ingrid wollten heimlich beim Marathon laufen

König Haakon VIII. (53) und Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) hatten offenbar einen ungewöhnlichen Vater-Tochter-Ausflug geplant. Wie VG berichtet, standen für den Skagen Marathon in Dänemark am Samstag zwei Teilnehmer aus Oslo auf der Liste, deren Vornamen und Altersangaben genau zu den norwegischen Royals passten: Haakon, 53, und Ingrid Alexandra, 22. Beide waren für die volle Marathondistanz von 42,2 Kilometern gemeldet, derselben Startgruppe zugeteilt und mit den direkt aufeinanderfolgenden Startnummern 4562 und 4563 registriert. Zu einem royalen Auftritt an der Startlinie kam es allerdings nicht. Die beiden Nummern wurden beim Rennen nicht genutzt. Auch laut offiziellem Hofprogramm hielt sich Haakon an diesem Tag nicht in Dänemark auf. Warum die beiden trotz Anmeldung fehlten, ist nicht bekannt. Die Presseabteilung des norwegischen Königshauses wollte gegenüber VG weder bestätigen, dass es sich tatsächlich um Haakon und Ingrid Alexandra handelte, noch den möglichen Rückzug erklären. "Wir äußern uns üblicherweise nicht zum privaten Programm der Royals", hieß es lediglich.

Auch die Veranstalter bestätigten dem Blatt, dass "Haakon Magnus" und "Ingrid Alexandra" ordnungsgemäß für den Marathon angemeldet waren. Ob hinter den Namen tatsächlich der König und seine Tochter steckten, ließ Cecilie Bengtzon jedoch offen. "Wir können weder bestätigen noch dementieren, wer kommt, freuen uns aber über alle norwegischen Gäste, die am diesjährigen Skagen Marathon teilnehmen", erklärte sie. Für die Abholung der Startunterlagen hätten die Läufer laut VG einen gültigen Ausweis vorzeigen müssen. Auffällig ist zudem, dass andere Teilnehmer in der Liste mit vollständigem Nachnamen geführt wurden. Die mutmaßliche Anmeldung der Royals soll bereits vor dem Tod von König Harald V. (†89) am 28. August erfolgt sein. Private Reisen werden allerdings üblicherweise nicht im offiziellen Hofkalender aufgeführt. Für Haakon wäre ein Lauf dieser Art ohnehin nichts Neues: Er nahm bereits am Sentrumsløpet und an der Holmenkollstafetten teil. Beim Oslo Marathon 2013 lief er den Halbmarathon in 1:49:33 Stunden – damals ebenfalls ohne vorherige öffentliche Ankündigung.

Seit dem Tod seines Vaters trägt Haakon die norwegische Krone, während Ingrid Alexandra als Kronprinzessin an die erste Stelle der Thronfolge gerückt ist. Die mögliche gemeinsame Marathonteilnahme wäre damit ausgerechnet in eine Zeit gefallen, in der sich für beide vieles verändert hat. Haakon übernimmt erstmals sämtliche Aufgaben als Monarch, seine Tochter wächst zunehmend in ihre Rolle als unmittelbare Thronfolgerin hinein. Noch am Freitag vor dem Lauf eröffneten Vater und Tochter gemeinsam das 171. norwegische Parlament. Für Haakon war es die erste Parlamentseröffnung als König. Königin Mette-Marit (53) konnte wegen einer Atemwegsinfektion nicht dabei sein. Ingrid Alexandra war zuvor nach einem Studienjahr in Australien nach Oslo zurückgekehrt und setzt ihr Studium dort vorübergehend als Austauschstudentin fort. Ob Haakon und Ingrid Alexandra die offenbar geplanten 42,2 Kilometer irgendwann nachholen, verriet der Hof nicht.

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Getty Images König Haakon und Kronprinzessin Ingrid Alexandra bei der Eröffnung des 171. Stortings in Oslo

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Imago Kronprinz Haakon von Norwegen nach dem Lauf beim Sentrumsløpet in Oslo am 26. April 2014

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Getty Images König Haakon und Kronprinzessin Ingrid Alexandra bei der feierlichen Eröffnung des 171. Storting in Oslo