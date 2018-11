Es ist wieder so weit! Am 2. Dezember findet in New York die alljährliche Fashion-Show von Victoria's Secret statt. Dabei werden auch in diesem Jahr wieder internationale Supermodels wie Gigi Hadid (23) oder Kendall Jenner (23) über den Laufsteg schweben und ihr Comeback auf dem berühmten Catwalk geben. Besondere Ehre wird während der Show aber einer anderen Grazie zuteil: Elsa Hosk (29) wird den begehrten Fantasy-Bra auf dem Catwalk tragen!

Der juwelenbesetzte Büstenhalter ist in jedem Jahr das Prunkstück des Events und wurde schon von Model-Ikonen wie Claudia Schiffer (48), Gisele Bündchen (38) und Heidi Klum (45) getragen. Kein Wunder also, dass sich die Schwedin über diesen Ritterschlag des Unterwäsche-Labels tierisch freut: "Es war ein Gefühl, das ich noch nie zuvor gespürt habe. Mein ganzer Körper hat total gezittert", offenbarte sie gegenüber People. Nervös habe sie die gute Nachricht nicht gemacht, bisher überwiege einfach nur die Vorfreude. "Es war definitiv ein Moment, den ich nie vergessen werde", fügte die blonde Schönheit hinzu.

Doch nicht nur die Besetzung auf dem Laufsteg ist seit Kurzem geklärt – auch die Show-Acts stehen inzwischen fest: Insgesamt sollen in diesem Jahr sieben hochrangige Musiker auf der Bühne performen. Mit dabei sind unter anderem Shawn Mendes (20), Rita Ora (27) und Bebe Rexha (29).

Anthony Ghnassia/Getty Images for Chopard / amfAR Elsa Hosk bei der amfAR Gala 2018

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk, Model

Dimitrios Kambouris / Getty Images Shawn Mendes bei der Time 100 Gala 2018 in NYC

