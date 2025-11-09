Romantik am Strand: Matt Poole und Annelyse sind verlobt

Matt Poole hat den nächsten großen Schritt in seiner Beziehung gemacht: Der Sportler verlobte sich bei einem romantischen Sonnenuntergang mit seiner Freundin Annelyse Oatway. Während eines Strandspaziergangs in Palm Cove, Queensland, kniete er vor ihr nieder und hielt um ihre Hand an. Die freudige Nachricht teilte der 35-Jährige direkt auf Instagram, indem er Schnappschüsse des magischen Moments veröffentlichte. In einem Bild strahlte Annelyse überglücklich und präsentierte stolz ihren funkelnden Verlobungsring. Matt schrieb dazu: "Lass uns eine Hochzeit planen, Mrs. Poole" und ließ Herzen und Champagner-Emojis folgen.

Die romantische Szene sorgte für große Begeisterung bei Fans und Freunden. Zu den Gratulanten gehörte unter anderem Annelyses Ex-Mann, der "Love Island Australia"-Star Matt Zukowski, der unter dem Post kommentierte: "Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich so sehr für euch beide." Auch Sportkollege Max Beattie und einige weitere Freunde und Bekannte reihten sich mit Glückwünschen ein.

Bereits vor rund sechs Monaten hatten Matt und Annelyse einen großen Meilenstein in ihrer Beziehung gefeiert, als die beiden ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßten. Damals teilte der Ex von Tammy Hembrow (31) eine liebevolle Schwarz-Weiß-Aufnahme des Babys in seiner Instagram-Story. Darauf war der Nachwuchs nur von hinten zu sehen, während er auf Annelyse schlief. Matt schrieb dazu lediglich ein weißes Herz-Emoji und markierte seine Partnerin – weitere Details wie Name oder Geschlecht behielt das Paar zunächst für sich. Für Matt ist es bereits das zweite Kind: Mit der Influencerin Tammy Hembrow hat der Ex-Ironman eine Tochter namens Posy.

Instagram / matt_poole1 Annelyse Oatway und Matt Poole, November 2025

Instagram / matt_poole1 Matt Poole und Annelyse posieren mit ihren Kindern, November 2025

Instagram / matt_poole1 Matt Poole mit seiner Partnerin und den Kids, November 2025

