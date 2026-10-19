Universal Music: Erhofft sich Laurenz Pesch Star-Kontakte?

Jetzt wird es musikalisch ernst: Laurenz Pesch (25) hat einen Vertrag bei Universal Music in der Tasche und arbeitet bereits fleißig an neuen Songs. Das bestätigte er am Samstag am Rande von Fame Fighting im Gespräch mit Promiflash. Obwohl bei dem Label in Deutschland Größen wie Sarah Connor (46), Shirin David (31) und Sido (45) gelistet sind, scheint Laurenz nicht in erster Linie auf neue Star-Kontakte zu hoffen. Der 25-Jährige möchte vielmehr weiterhin mit den Wegbegleitern zusammenarbeiten, mit denen er sich schon unabhängig von der Plattenfirma ein berufliches Umfeld geschaffen hat. "Ich hab schon geile Kontakte. Ich habe ein cooles Team, das ich mir außerhalb auch aufgebaut hab. Und mit dem arbeite ich immer noch weiter", stellte er gegenüber Promiflash klar. Komplett verschlossen gegenüber neuen Impulsen zeigt sich Laurenz allerdings nicht. Vor allem der kreative Austausch mit weiteren Musikschaffenden könnte für ihn interessant werden.

Der Vertrag eröffnet Laurenz offenbar vor allem zusätzliche Möglichkeiten im Studio. "Es ist natürlich cool, mal mit neuen Produzenten zu arbeiten", betonte er im Promiflash-Interview. Sein bereits bestehendes Team soll dabei aber weiterhin fest an seiner Seite bleiben. Dass Musik für ihn mehr als ein kurzfristiges Projekt ist, betonte der Realitystar ebenfalls: Schon in seiner Kindheit habe er selbst Instrumente gespielt und seine musikalische Seite entdeckt. "Und es macht einfach mega Spaß. Ich mache auch wirklich Musik, weil ich spiele auch schon, seitdem ich klein bin Gitarre. Und Klavier spiele ich auch gerne. Und ich bin immer schon musikalisch gewesen. Und das ziehe ich auch so durch", erklärte Laurenz. Mit Universal Music kann er seine bisherigen Erfahrungen nun offenbar in einem neuen professionellen Rahmen ausbauen, ohne dafür die Zusammenarbeit mit seinem vertrauten Umfeld aufzugeben. Sein bestehendes Team bleibt dabei weiterhin an seiner Seite.

Abseits seiner musikalischen Pläne sorgte Laurenz zuletzt vor allem mit einem Streit für Schlagzeilen: Mit seinem einstigen Kumpel Gigi Birofio (27) hat er sich überworfen. Der Musiker warf Gigi vor, während der Dreharbeiten zu Forsthaus Rampensau Germany erneut mit seiner Ex-Freundin Brenda Brinkmann (23) intim geworden zu sein. Besonders schwer wog für ihn dabei, dass sich die beiden Männer zuvor bereits versöhnt hatten. Nach seiner eigenen Darstellung ging es ihm bei dem Konflikt weniger um Eifersucht als um enttäuschtes Vertrauen. Vor ihrem Boxkampf bei "Fame Fighting 4" machte Laurenz deutlich, dass er keinen weiteren Kontakt zu Gigi wünscht. Der Streit wurde damit auch zum persönlichen Hintergrund ihres Boxkampfes.

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Imago Laurenz Pesch bei Fame Fighting in der Grugahalle in Essen am 17.10.2026

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Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch mit seinem Universal-Music-Vertrag, Oktober 2026

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Imago Luigi Birofio und Laurenz Pesch bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen