Katja Krasavice zeigt ihre neuen Brüste nach erneuter OP

Katja Krasavice (28) hat sich vor rund einer Woche ihre Brüste zum dritten Mal vergrößern lassen, da ihr die Doppel-D-Oberweite nicht mehr ausreichte. "Meine Boobs werden so wie bei der Big-Boobs-Queen Mia Khalifa", verkündete das OnlyFans-Model in seiner Instagram-Story vorfreudig. Nun meldet sich die "Dicke Lippen"-Interpretin erneut bei ihren Fans und präsentiert ihre neuen Brüste mit herausgestreckter Zunge auf ihrem Bett liegend. Viel ist von dem Ergebnis allerdings noch nicht zu erkennen: Noch muss sie ihre frisch operierte Oberweite mit einem Kompressions-BH schützen.

Den Schönheitseingriff scheinen ihre Fans nicht zu verurteilen – ganz im Gegenteil. In ihrer Story postet Katja einen Screenshot einer Nachricht, in der ein Fan sie fragt, ob sie eine Brustvergrößerung verlosen würde. "Ich würde allgemein zu 100 Prozent eine Schönheitsoperation an meine Community verschenken", erklärt die Blondine und fügt verheißungsvoll hinzu: "Ich denke, 2025 wird eine Snapchat Followerin oder Follower von mir ausgesucht und damit beschenkt."

Erst vor ein paar Monaten überraschte Katja ihre treuen Fans mit dem Resultat eines anderen Beauty-Eingriffs. Die Sängerin hatte sich im vergangenen Herbst einer Nasenoperation unterzogen – und das gerade noch rechtzeitig zum Oktoberfest. Auf dem Münchner Wiesnfest präsentierte sich die Influencerin in einem feurig roten Dirndl mit ihrem frisch operierten Riechorgan. "Oktoberfest 2024 mit neuer Nase", schrieb das Erotikmodel zu den Schnappschüssen auf Instagram.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice im Januar 2025

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice auf dem Oktoberfest 2024

