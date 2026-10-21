Annie Kilner zeigt seltenes Kuschelfoto mit Tochter Royal

Annie Kilner gewährt nur selten private Einblicke in ihr Leben – nun machte sie für ihre Follower eine Ausnahme. Am Mittwoch teilte die Britin auf Instagram einen Schnappschuss, der sie gemeinsam mit ihrer vier Monate alten Tochter Royal Wish im Bett zeigt. Darauf hält die fünffache Mutter ihr Baby liebevoll im Arm und gibt ihm einen zärtlichen Kuss. Dazu schrieb Annie nur wenige, aber umso bedeutungsvollere Worte: "Gewünscht und gewünscht und gewünscht." Der innige Mutter-Tochter-Moment dürfte bei ihrer Community für Begeisterung sorgen, denn Royal Wish bekommen die Fans nur selten zu Gesicht. Die Kleine kam im Juni zur Welt und ist das fünfte gemeinsame Kind von Annie und ihrem Ehemann, Fußballstar Kyle Walker (36).

Im Familienalltag soll die Kleine allerdings nicht Royal, sondern schlicht Wish gerufen werden. Mit dem vollständigen Namen ihrer Tochter setzen Annie und Kyle zugleich eine Familientradition fort: Alle ihre Kinder tragen einen Vornamen mit R. Neben Royal Wish gehören die Söhne Roman, Riaan, Reign und Rezon zur Familie. Die Geburt ihrer Tochter machte Annie erst im August auf Instagram öffentlich. "Unser kostbares kleines Mädchen ist wohlbehalten bei uns angekommen", schrieb sie damals. Außerdem erklärte sie: "Wir sind sprachlos angesichts der vielen Liebe, die wir alle empfinden, und der Freude, die sie unserer Familie bereits bereitet hat." Zugleich nutzte die fünffache Mutter die Gelegenheit, um ihre Follower darum zu bitten, die Privatsphäre der Familie in dieser besonderen Zeit zu respektieren.

Annie und Kyle kennen sich bereits seit ihrer Kindheit und gaben sich 2021 das Jawort. Anfang 2024 geriet ihre Ehe jedoch in eine schwere Krise: Damals wurde bekannt, dass der Fußballer mit Lauryn Goodman eine Tochter namens Kinara hat. Mit der Influencerin hat er außerdem den Sohn Kairo. Annie setzte ihren Mann daraufhin vor die Tür und reichte später die Scheidung ein. Inzwischen scheint bei der Familie wieder Harmonie eingekehrt zu sein. Nach der Geburt von Royal Wish berichtete ein Insider gegenüber der Daily Mail, dass Annie, Kyle und die vier Söhne ganz vernarrt in ihre kleine "Prinzessin" seien. Für Annie sei mit ihrer Tochter ein echtes "Mini-Me" in Erfüllung gegangen, während Kyle seine Rolle als Mädchenvater in vollen Zügen genieße.

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Instagram / annievkilner Annie Kilner, Influencerin

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Instagram / annievkilner Annie Kilner und ihre Tochter Royal Wish, Oktober 2026

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Getty Images Kyle Walker und Annie Kilner im Juli 2018