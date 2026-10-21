Nach Scheidung: Vanessa Borck träumt von zweiter Hochzeit

Eine Scheidung bedeutet für Vanessa Borck (30) längst nicht das Ende aller Hochzeitsträume: In einem aktuellen Video auf Instagram spricht die Social-Media-Bekanntheit offen über das Aus ihrer früheren Ehe und blickt gleichzeitig zuversichtlich auf das, was mit ihrer neuen Partnerin noch kommen könnte. Ein weiterer Gang vor den Traualtar ist für sie demzufolge gut vorstellbar. Einen konkreten Termin für eine Verlobung gibt es zwar nicht, doch Vanessa streut bei Familie und Freunden offenbar gerne kleine Hinweise: "Ich trage Ringgröße 54", verrät sie mit einem Augenzwinkern. Dass es in ihrer Beziehung ernst ist, zeigt schon der jüngste Schritt des Paares: Die beiden wohnen inzwischen zusammen.

Vanessa erklärt in ihrer Story, dass sie ihre erste Ehe mit Ina Borck (30) damals mit der festen Überzeugung geschlossen habe, für immer mit diesem Menschen zusammenzubleiben. Mittlerweile habe die Mutter einer Tochter jedoch akzeptiert, dass das Leben nicht immer dem ursprünglichen Plan folgt. Ihre Haltung zu gescheiterten Partnerschaften bringt sie auf Instagram auf den Punkt: "Und ich sage, lieber glücklich getrennt als unglücklich zusammen." Für Kritik daran, nach einem bereits gegebenen Eheversprechen erneut heiraten zu wollen, hat die Influencerin wenig Verständnis.

Ihre optimistische Sicht auf einen Neuanfang hat auch mit ihrer eigenen Familiengeschichte zu tun. Sowohl die Eltern als auch die Großeltern der Realitybekanntheit gingen getrennte Wege. Nach Vanessas Darstellung fanden ihre Angehörigen jeweils mit dem zweiten Partner dauerhaftes Glück. Heute genießt sie selbst das Gefühl, zu lieben und geliebt zu werden. Besonders am Herzen liegt ihr dabei ihre eigene Familie – etwas, das sie sich nach eigenen Worten schon immer gewünscht hat. Die Mutter eines Kindes hat inzwischen das Gefühl, sich genau diesen Wunsch erfüllt zu haben und ihrer Tochter die Familie bieten zu können, die sie verdient. Mit ihrer Botschaft möchte Vanessa anderen Mut machen, die sich gerade selbst in einer Scheidung oder Trennung befinden. Die Influencerin ist überzeugt, dass ein zweiter oder sogar ein weiterer Anlauf durchaus möglich ist, und freut sich auf die nächsten Schritte in ihrem eigenen Leben.

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