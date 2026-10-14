Nach Uterusruptur: Amira Aly darf nicht natürlich gebären

Bei Amira Aly (34) steht die Geburt ihres dritten Kindes kurz bevor: Die Moderatorin befindet sich im neunten Monat ihrer Schwangerschaft und erwartet erstmals eine Tochter. In ihrem Podcast "Amira +1" verriet sie nun, dass die Kleine definitiv früher als ursprünglich errechnet per geplantem Kaiserschnitt zur Welt kommen soll. Hinter dieser Entscheidung stehen ernste medizinische Gründe. "Da ich jetzt zweimal einen Kaiserschnitt hatte, wurde mir strengstens, also wärmstens, davon abgeraten, eine natürliche Geburt zu versuchen", erklärte Amira. Bei ihrer zweiten Entbindung hatte die 34-Jährige zudem eine sogenannte Uterusruptur erlitten, bei der die Gebärmutter einreißt. Eine natürliche Geburt wäre deshalb mit erheblichen Risiken für die werdende Mutter und ihr ungeborenes Baby verbunden.

Aufgrund der früheren Komplikation wird Amira während ihrer Schwangerschaft besonders engmaschig medizinisch betreut. Wie Bunte berichtet, kontrollieren die Ärzte bei den Untersuchungen regelmäßig die Narben an ihrer Gebärmutter. Dabei wird genau überprüft, wie fest und dick das Narbengewebe ist, um mögliche Gefahren rechtzeitig zu erkennen und Risiken für Mutter und Kind zu minimieren. Wann der Kaiserschnitt genau stattfinden wird, steht allerdings noch nicht fest und hängt von den weiteren Untersuchungen ab. "Wir wissen einfach nur, dass wir von Woche zu Woche schauen müssen", erklärte Amira in ihrem Podcast. Trotz der besonderen Vorsichtsmaßnahmen gibt es Grund zur Freude: Sowohl der Moderatorin als auch ihrer Tochter gehe es gut, das Baby sei prächtig entwickelt.

Die Vorfreude auf ihr drittes Kind lässt sich Amira also nicht nehmen. Erst vor Kurzem sprach die 34-Jährige offen über die körperlichen Veränderungen während ihrer Schwangerschaft und verriet, dass sie im neunten Monat knapp zehn Kilogramm zugenommen habe. Nun plauderte sie im Podcast auch erste Details über ihre Tochter aus: Laut ihrer Frauenärztin hat die Kleine einen symmetrischen Kopf, bereits viele Haare und einen langen Oberschenkelknochen. Amira vermutet deshalb, dass ihre Tochter eine "große, schlanke, kleine Maus" wird. "Ich bin sehr gespannt auf die Kleine", freut sich die werdende Dreifachmama auf das erste Kennenlernen.

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Imago Amira Aly, Moderatorin

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Instagram / amiraaly Amira Aly auf ihrer Babyparty, Oktober 2026

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