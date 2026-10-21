Sie soll 77.000 Euro zahlen: Cathy Hummels wittert Betrug

Eine Zahl mit fünf Stellen vor dem Komma sorgt bei Cathy Hummels (38) derzeit für blankes Entsetzen. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Moderatorin jetzt den Screenshot einer mutmaßlichen Abrechnung von American Express. Der Gesamtsaldo beläuft sich dort auf exakt 77.621,06 Euro – und laut der eingeblendeten Übersicht ist die Zahlung bereits überfällig. Cathy hält die Forderung offenbar nicht für berechtigt und geht von einem Betrugsfall aus. Entsprechend fassungslos fiel ihr Kommentar zu dem Bild aus: "Geil. Mal wieder Fraud bei mir. Weil es so viel Spaß macht, ständig Menschen anzuzeigen", schrieb die Moderatorin zu der Aufnahme. In einer weiteren Story zeigte sie sich angesichts des Vorfalls grundsätzlich erschüttert. "Langsam frage ich mich echt, in was für einer Welt wir leben", erklärte Cathy auf Instagram. Wer für die hohe Summe verantwortlich sein könnte, verriet sie dabei nicht. Weitere Details zu dem Fall nannte sie ihren Followern zunächst nicht.

Wie genau die hohe Forderung zustande gekommen ist, bleibt damit vorerst offen. Auf dem von Cathy veröffentlichten Screenshot sind keine einzelnen Abbuchungen oder näheren Vorgänge zu erkennen, die den Saldo von mehr als 77.000 Euro erklären könnten. Auch ob tatsächlich ein Betrug vorliegt, lässt sich anhand des Bildes nicht feststellen. Ebenso ist unklar, ob der Betrag bereits von einem Konto der Moderatorin eingezogen wurde oder ob es sich bislang lediglich um eine offene Zahlungsaufforderung handelt. Cathys Formulierung deutet zwar darauf hin, dass sie den Vorfall nicht für ein Versehen hält. Weitere Belege teilte sie jedoch nicht mit ihren Followern. Ob sie wegen der aktuellen Kreditkartenforderung schon Anzeige erstattet hat oder Kontakt zu ihrem Kreditkartenanbieter aufgenommen hat, ließ sie in ihrer Story ebenfalls offen.

Tatsächlich machte Cathy in der Vergangenheit schon mehrfach mutmaßliche Betrugsversuche und digitale Angriffe gegen sich öffentlich. Im Juli 2025 machte die Ex-Frau von Mats Hummels (37) eine besonders verstörende Nachricht öffentlich. Der Absender soll von ihr Geld in Form einer Kryptowährung gefordert und ihr für den Fall einer Weigerung mit einem Säureangriff gedroht haben. Cathy beschäftigte damals vor allem die Frage, welche Person hinter der Nachricht stecken könnte. Eine Antwort darauf gab es nicht – und auch im aktuellen Fall ist bislang unbekannt, wer für die hohe Forderung verantwortlich sein könnte. Ob zwischen der damaligen Drohung und der nun gezeigten Kreditkartenforderung überhaupt ein Zusammenhang besteht, geht aus Cathys Beiträgen nicht hervor. Die beiden Vorfälle ereigneten sich zudem mit deutlichem zeitlichem Abstand.

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