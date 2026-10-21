Harte Betrugsvorwürfe gegen "Plötzlich Prinzessin"-Star

Erik von Detten soll schweren Betrug begangen haben: Ein Ehepaar hat sowohl den Schauspieler als auch einen ihm bekannten Edelmetallhändler wegen Betrugs und Ausbeutung älterer Menschen verklagt. Angeblich soll Erik die Eheleute Sheila Greenberg und Norman Greenberg dazu bewegt haben, ihr Geld in den Goldhandel mit dem Unternehmen Rosland Capital zu investieren. Laut Gerichtsunterlagen, die TMZ veröffentlichte, sollen die Greenbergs insgesamt rund 2,1 Millionen Dollar – umgerechnet etwa 1,8 Millionen Euro – in Goldmünzen gesteckt haben. Der tatsächliche Wert der Münzen soll jedoch nur bei etwa 1,3 Millionen Dollar und damit rund 1,1 Millionen Euro gelegen haben. Sheila ist 85 Jahre alt, Norman bereits 97. Das Paar verlangt einen Ausgleich der Verluste von etwa 803.000 Euro sowie zusätzlichen Schadenersatz. Weder der Schauspieler noch sein Anwalt haben sich bisher dazu geäußert.

Laut den Klagedokumenten soll Erik die finanziellen Sorgen des Paares ausgenutzt und Gold als eine besonders sichere Geldanlage angepriesen haben. Sheila und Norman hätten daraufhin zwei Bestellungen für Lady-Liberty-Goldmünzen aufgegeben. Geliefert wurden die Stücke demnach nicht an die Eheleute – stattdessen seien sie zur Lagerung in eine Art Warenhaus gebracht worden. Erst später sollen die beiden erfahren haben, dass die Münzen mit einem extrem hohen Aufschlag verkauft worden seien und damit deutlich weniger wert gewesen seien als der gezahlte Preis. Rosland Capital soll nach Eingang der Klage Insolvenz angemeldet haben. Erik soll schon seit 2018 für den Edelmetallhändler tätig sein.

Erik erlangte Bekanntheit vor allem durch seine Darstellung des Josh Bryant in dem Teenie-Hitfilm "Plötzlich Prinzessin!". Damals spielte er den Crush von Mia Thermopolis, die von Anne Hathaway (43). Seine Karriere vor der Kamera startete bereits 1992 mit einem längeren Engagement in der Soap "Zeit der Sehnsucht". Danach folgten Projekte wie "Toy Story", "Brink!" und "Fionas Website". Zuletzt stand er für den Lifetime-Film "My Acting Coach Nightmare" vor der Kamera, der 2024 erschien. Erik ist außerdem Vater von zwei Kindern.

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Imago Erik Von Detten bei der Premiere von "Adventures in Babysitting" in Los Angeles

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Getty Images Erik von Detten bei den 31. People's Choice Awards in Pasadena

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Imago Erik von Detten mit seiner Tochter und seinem Sohn bei der Premiere von "Adventures in Babysitting" in Los Angeles

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Kann Erik von Detten nach diesen Vorwürfen euer Bild von ihm als "Plötzlich Prinzessin"-Star noch retten? Ja – solange nichts bewiesen ist, trenne ich Rolle und die Vorwürfe. Nein, die Vorwürfe sind für mich zu schwerwiegend, um sie auszublenden. Ergebnis anzeigen