Harte Betrugsvorwürfe gegen "Plötzlich Prinzessin"-Star
Erik von Detten soll schweren Betrug begangen haben: Ein Ehepaar hat sowohl den Schauspieler als auch einen ihm bekannten Edelmetallhändler wegen Betrugs und Ausbeutung älterer Menschen verklagt. Angeblich soll Erik die Eheleute Sheila Greenberg und Norman Greenberg dazu bewegt haben, ihr Geld in den Goldhandel mit dem Unternehmen Rosland Capital zu investieren. Laut Gerichtsunterlagen, die TMZ veröffentlichte, sollen die Greenbergs insgesamt rund 2,1 Millionen Dollar – umgerechnet etwa 1,8 Millionen Euro – in Goldmünzen gesteckt haben. Der tatsächliche Wert der Münzen soll jedoch nur bei etwa 1,3 Millionen Dollar und damit rund 1,1 Millionen Euro gelegen haben. Sheila ist 85 Jahre alt, Norman bereits 97. Das Paar verlangt einen Ausgleich der Verluste von etwa 803.000 Euro sowie zusätzlichen Schadenersatz. Weder der Schauspieler noch sein Anwalt haben sich bisher dazu geäußert.
Laut den Klagedokumenten soll Erik die finanziellen Sorgen des Paares ausgenutzt und Gold als eine besonders sichere Geldanlage angepriesen haben. Sheila und Norman hätten daraufhin zwei Bestellungen für Lady-Liberty-Goldmünzen aufgegeben. Geliefert wurden die Stücke demnach nicht an die Eheleute – stattdessen seien sie zur Lagerung in eine Art Warenhaus gebracht worden. Erst später sollen die beiden erfahren haben, dass die Münzen mit einem extrem hohen Aufschlag verkauft worden seien und damit deutlich weniger wert gewesen seien als der gezahlte Preis. Rosland Capital soll nach Eingang der Klage Insolvenz angemeldet haben. Erik soll schon seit 2018 für den Edelmetallhändler tätig sein.
Erik erlangte Bekanntheit vor allem durch seine Darstellung des Josh Bryant in dem Teenie-Hitfilm "Plötzlich Prinzessin!". Damals spielte er den Crush von Mia Thermopolis, die von Anne Hathaway (43). Seine Karriere vor der Kamera startete bereits 1992 mit einem längeren Engagement in der Soap "Zeit der Sehnsucht". Danach folgten Projekte wie "Toy Story", "Brink!" und "Fionas Website". Zuletzt stand er für den Lifetime-Film "My Acting Coach Nightmare" vor der Kamera, der 2024 erschien. Erik ist außerdem Vater von zwei Kindern.