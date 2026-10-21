Nach elf Jahren Verlobung: Bridget Marquardt ist verheiratet

Diese Nachricht kam völlig unerwartet: Bridget Marquardt (53) hat ihren langjährigen Partner, den Filmregisseur Nicholas Carpenter, heimlich geheiratet. Elf Jahre nach ihrer Verlobung und nach insgesamt 18 gemeinsamen Jahren machten die beiden ihre Eheschließung in der am 19. Oktober veröffentlichten Folge des Podcasts "Girls Next Level" öffentlich. Es war Nicholas selbst, der die Neuigkeit in der Sendung verkündete. "Wir sind verdammt noch mal verheiratet. Entschuldigt, wenn es nicht in der Presse stand oder ihr nichts davon wusstet oder wir nichts gesagt haben, aber so ist es nun einmal", erklärte der Regisseur in dem Format, das die frühere "The Girls Next Door"-Darstellerin gemeinsam mit ihrer einstigen Kollegin Holly Madison (46) moderiert. Die frisch Vermählten ließen offen, wann genau die private Trauung stattfand.

Bridget versuchte, ihren Ehemann in dem Podcast scherzhaft zu bremsen. "Psst! Wir müssen noch eine Hochzeit feiern", erinnerte sie ihn. Daraufhin versicherte Nicholas, dass eine Feier tatsächlich noch folgen werde, woraufhin seine Frau neckisch konterte: "Da bin ich mir nicht sicher." Familie und Freunde dürfen sich also vermutlich auf eine große Zeremonie freuen. Auch zum Ablauf der Trauung hielten sich die beiden bedeckt. Sie gaben weder das Datum noch Details zum Rahmen preis. Sicher ist lediglich, dass Bridget und Nicholas im Oktober zugleich ihren 18. Jahrestag als Paar feierten. Bis zur Verkündung im Podcast hatten sie die Hochzeit komplett aus der Öffentlichkeit herausgehalten – selbst in der Presse war von der Eheschließung zuvor nichts zu lesen gewesen.

Kennengelernt hatten sich Bridget und Nicholas 2008 in der Playboy Mansion, die auch Gegenstand eines neuen Films über Hugh Hefners Leben sein soll. Das Model lebte dort damals als eine von Hugh Hefners (†91) Partnerinnen – diese Beziehung bestand von 2002 bis 2009. Am 1. Oktober 2015 folgte dann die Verlobung, die Bridget auf Instagram mit einem ungewöhnlichen, spinnenförmigen Ring verkündete. "Einen schönen 1. Oktober!!! Oh... und... Habe ich erwähnt, dass Nicholas Carpenter und ich verlobt sind?", schrieb sie dazu. Beim Antrag während einer gemeinsamen Wanderung in Los Angeles täuschte Nicholas sie zunächst mit einem falschen Spinnenring im Boden. Als sie sich umdrehte, um diesen zurückzulegen, kniete er bereits mit dem echten Schmuckstück vor ihr. Für Bridget ist es die zweite Ehe: 1997 hatte sie Chad Marquardt geheiratet; die Scheidung wurde 2008 rechtskräftig.

Anzeige Anzeige

Tasos Katopodis / Getty Images Nicholas Carpenter und Bridget Marquardt

Anzeige Anzeige

Getty Images Bridget Marquardt, Holly Madison und Kendra Wilkinson, 2012

Anzeige Anzeige

Ethan Miller / Getty Bridget Marquart, Hugh Hefner, Kendra Wilkinson und Cristal Camden bei einer Party in Las Vegas