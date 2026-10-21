Serkan Yavuz hatte "Bammel" vor gemeinsamem Auftritt mit Ex

Ein gemeinsamer Podcastauftritt mit seiner Ex-Frau Samira Yavuz (32) war für Serkan Yavuz (33) offenbar mit einigen Sorgen verbunden. In seinem Podcast "unREAL" verrät der Realitystar jetzt, dass er vor der Aufnahme ziemlich nervös gewesen sei. Er habe regelrecht "Bammel" gehabt und sich "schon wieder Kirmes im Kopf" gemacht. Dabei verstehen sich die beiden getrennten Eltern mittlerweile wieder ausgesprochen gut. Doch genau diese Harmonie wollte Serkan auf keinen Fall gefährden. Er befürchtete, dass der gemeinsame öffentliche Auftritt neue Spekulationen über ein mögliches Liebescomeback auslösen und negative Kommentare in den sozialen Medien für Unruhe sorgen könnten. Umso erleichterter zeigte sich der Realitystar nach der Veröffentlichung der Folge. Das Feedback sei nämlich "grandios" ausgefallen.

"Samira und ich verstehen uns ja gut. Sogar sehr gut", erklärt Serkan im Podcast. Trotzdem habe ihn die Sorge begleitet, das mittlerweile entspannte Verhältnis durch den Podcastauftritt wieder zu belasten. "Ihr wisst, wir sind kein Paar, aber man versteht sich gut und ich hatte Angst, diese Harmonie kaputtzumachen", schildert er. Der Druck sei zwischenzeitlich sogar so groß gewesen, dass er darüber nachgedacht habe, sich anders zu verhalten als gewöhnlich. Er habe sich dabei ertappt, "was vorspielen zu wollen, aber aus Selbstschutz, nicht weil ich lügen wollte". Auch den gemeinsamen Urlaub hätte Serkan zunächst am liebsten geheim gehalten. Er habe Samira sogar vorgeschlagen, dass einer von ihnen eine Instagram-Pause einlegen könnte, damit sie nicht gemeinsam gesehen würden. Vor allem habe er verhindern wollen, dass die Zweifachmama wegen ihres Kontakts zu ihm erneut Kritik einstecken müsse. "Mit Ablehnung müsse er leben, schließlich habe er selbst "die Scheiße gebaut"." Wichtig sei ihm lediglich, dass sich solche Reaktionen nicht negativ auf das Familienleben auswirken.

Wie viel ihm das heutige Verhältnis zu Samira bedeutet, macht Serkan in seinem Podcast ebenfalls deutlich. "Mir ist nichts wichtiger als die Harmonie in meiner Familie und die Harmonie zu Samira", betont er. Anschließend erklärt er: "Ich bin es ihr schuldig, mein Leben lang werde ich es ihr schuldig sein, und ich mache das gerne, weil ich ihr ein gutes Gefühl geben möchte: als Ex-Ehemann, als Papa dieser Kinder und als Mensch an ihrer Seite, der ihr wirklich immer Unterstützung geben möchte [...] ihr überall Hilfe leisten möchte, wenn sie die braucht." Für ihre gemeinsame Podcastreunion nahmen die Ex-Partner gleich zwei Folgen auf. Vor Kurzem erschien ihr Gespräch in Serkans Format "unREAL", kurz darauf folgte eine weitere Ausgabe in Samiras Podcast "Main Character Mode". Dass die beiden mittlerweile wieder so offen miteinander sprechen können, ist nach ihrer schwierigen Trennung keine Selbstverständlichkeit. Zwischenzeitlich hatten Serkan und Samira nicht einmal direkt miteinander kommuniziert. Die Reaktionen auf ihre gemeinsamen Auftritte fielen allerdings unterschiedlich aus: Während sich viele Fans über das harmonische Miteinander freuten, gab es auch kritische Stimmen zum Verlauf der Gespräche.

Anzeige Anzeige

ProSieben, Joyn Serkan Yavuz in "The Hunt"

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz, August 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, August 2026