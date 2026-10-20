Trotz viel Kritik: Will Christian Lell Reality treu bleiben?

Christian Lell (42) hat bei Promi Big Brother ordentlich polarisiert. Während seiner Zeit im Container musste der ehemalige Fußballprofi immer wieder heftige Kritik von seinen Mitbewohnern und den Zuschauern einstecken. Trotzdem scheint der 41-Jährige weiteren Reality-TV-Auftritten nicht grundsätzlich abgeneigt zu sein. Bei einem Pressecall nach seinem Exit, an dem auch Promiflash teilnahm, sprach Christian offen über seine Zukunftspläne. "Keine Ahnung. Ich kann ja auch nicht in die Zukunft schauen." Anschließend erklärte er: "Müsste ich jetzt entscheiden: Ja, ich schließe nichts aus. Je nach Format würde ich mal sagen. Ihr habt ja gesehen, ich liebe die Spiele. Das macht mir richtig Spaß und so. Habe jetzt aber natürlich auch erfahren, wie schnell sich was entwickeln kann und ja. Also ich lasse mir das einfach mal offen." Ob der ehemalige Profisportler erneut an einer Realityshow teilnehmen wird, scheint somit vor allem vom jeweiligen Konzept abzuhängen.

Ein weiterer TV-Auftritt steht für Christian allerdings bereits fest. Der ehemalige Fußballer gehört nämlich auch zum Cast der neuen Realityshow Der Promihof, die am 29. Oktober 2026 um 22:15 Uhr bei RTLZWEI startet. Beim Streamingdienst RTL+ können die Zuschauer die neuen Folgen jeweils schon sieben Tage vor der Ausstrahlung im Fernsehen sehen. Wie sein Mitstreiter Marc-Robin Wenz verriet, fanden die Dreharbeiten bereits vor Christians Einzug bei "Promi Big Brother" statt. Seine Erfahrungen aus dem TV-Container konnten sein Verhalten auf dem Promihof somit noch nicht beeinflussen. Auch bei diesem Format scheint Christian mit seiner Art nicht bei allen Mitstreitern gut angekommen zu sein. Denn schon vor dem Start der Sendung äußerten sich einige seiner ehemaligen Mitbewohner kritisch über den Ex-Fußballprofi.

Besonders deutliche Worte fand "Der Promihof"-Kandidatin Julia Römmelt (32). Im Gespräch mit Blitzlichtgewitter machte sie klar, dass sie von Christian offenbar keine besonders hohe Meinung hat. "Christian Lell kann, glaube ich, sein wahres Gesicht nicht verstecken und das sieht man jetzt bei 'Promi Big Brother' in der Liveshow", erklärte sie. Anschließend legte Julia mit einer weiteren heftigen Aussage nach: "Dieser Mann ist wirklich ein Narzisst durch und durch." Marc-Robin hatte dagegen zunächst gehofft, dass Christian aus seinen Erfahrungen auf dem Promihof etwas mitnehmen könnte. "Ich dachte vielleicht sogar ein bisschen, vielleicht lernt er daraus – so aus dem Promihof", schilderte er gegenüber demselben Medium. Julia teilte diese Hoffnung allerdings überhaupt nicht. "Nein, so ein Mensch kann daraus nicht lernen", stellte sie entschieden klar. Ob die Zuschauer Christian in Zukunft noch in weiteren Realityformaten erleben werden, bleibt abzuwarten.

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Joyn Christian Lell in "Promi Big Brother"

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Imago Christian Lell beim PROMI BIG BROTHER REVEAL EVENT 2026 im Capitol Theater in Düsseldorf

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Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother", Oktober 2026