Sahara Rays (†34) Ex-Mitbewohnerin warf ihr Drogenkonsum vor

Vor wenigen Tagen ist das Model Sahara Ray im Alter von nur 34 Jahren überraschend verstorben. Sie sei laut einem Statement, das TMZ vorliegt, in einem Krankenhaus und im Beisein ihrer Familie gestorben. In den vergangenen Tagen kamen immer mehr Details zu ihrem Leben ans Licht. So erhob eine ehemalige Mitbewohnerin vor vielen Jahren schwere Vorwürfe gegen die Verstorbene. Chloe Spence hatte 2014 eine einstweilige Verfügung gegen Sahara beantragt. In den Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, behauptete Chloe, Sahara habe ohne ärztliche Verschreibung Xanax eingenommen und sich mehrfach in einem "berauschten, wahnhaften Zustand" befunden. Trotz dieser schweren Anschuldigungen endete der Konflikt offenbar versöhnlich.

Personen aus dem Umfeld der beiden berichten nun, dass sie den Streit längst beigelegt hatten. Chloe soll sogar an Saharas Sterbebett gewesen sein. Dennoch scheint der Streit eine handfeste Auseinandersetzung gewesen zu sein. Laut den Unterlagen soll Sahara auf Chloe losgegangen sein. Dabei habe das Model ihre Fingernägel so fest in Chloes Haut gedrückt, dass unter deren linker Augenbraue eine Schnittwunde entstanden sei, aus der später eine Narbe wurde. Zudem gab Chloe laut den Dokumenten an, Sahara habe verstörende Äußerungen von sich gegeben, durch die sie um ihre eigene Sicherheit gefürchtet habe. Zu einer gerichtlichen Klärung der Vorwürfe kam es allerdings nie: Im Juli 2024 wurde der Antrag auf eine einstweilige Verfügung abgewiesen, weil weder Sahara noch Chloe zu dem angesetzten Termin erschienen waren.

Nur wenige Monate vor ihrem Tod ist Sahara Mutter geworden. Ihre Tochter trägt den Namen Snow und war auch auf ihrem letzten Instagram-Beitrag zu sehen. Nach ihrem Tod meldete sich außerdem ihr Ex-Freund zu Wort: Rapper Chris Miles verabschiedete sich öffentlich von seiner früheren Partnerin und teilte dabei einen Screenshot des letzten Nachrichtenaustauschs der beiden aus dem September. Darin hatte Sahara ihm zu seiner erfolgreichen Musikkarriere gratuliert. Dazu schrieb er: "Deine Seele war so rein, aber Gott hat dir ein kaputtes Gehirn gegeben."

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Instagram / sahara_ray Sahara Ray, Influencerin

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Instagram / sahara_ray Schwangere Sahara Ray, November 2025

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Instagram / chrismiles Sahara Ray und Chris Miles, Oktober 2026