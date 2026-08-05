Ganz seriös: Das möchte Cathy Hummels Sohn Ludwig mal werden

Was soll aus Ludwig einmal werden? Diese Frage hat Cathy Hummels (38) jetzt auf der Premiere von Die Verräter – Vertraue Niemandem! beantwortet. Im Gespräch mit Promiflash verriet die Moderatorin, welchen Berufswunsch ihr achtjähriger Sohn derzeit hegt – und der hat so gar nichts mit der Welt der sozialen Medien zu tun. Demnach hat der Kleine ein ganz konkretes Ziel vor Augen: Er möchte Arzt werden.

Im Interview stellte Cathy außerdem klar, dass frühere Berichte über ihre Haltung zum Influencer-Dasein ihres Sohnes nicht ganz korrekt wiedergegeben worden seien. "Das wurde ein bisschen aus dem Kontext gerissen", betonte sie gegenüber Promiflash. Grundsätzlich wolle sie Ludwig bei allem unterstützen – allerdings sei ihr ein zweites Standbein besonders wichtig: "Was wir hier machen, ist nicht real. Wenn irgendwann Instagram vielleicht einen Breakdown hat oder abgeschafft wird, dann ist sein Job weg." Sie betonte außerdem, dass ihr Sohn vielfältig talentiert sei: "Er ist ein super guter Fußballspieler, er ist aber auch sehr intelligent."

Cathy hatte zuletzt deutlich gemacht, dass sie klare Grenzen zieht, was Ludwigs Präsenz in der Öffentlichkeit betrifft. Gegenüber RTL hatte sie betont, dass sie nicht mit ihm auf Instagram werben möchte und das auch nicht ihr Ziel sei. Ludwig ist das gemeinsame Kind von Cathy und ihrem Ex-Mann, dem Fußballer Mats Hummels (37). Der Junge wurde im Januar 2018 geboren.

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Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig bei der "Minions & Monster"-Premiere, Juni 2026

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Imago Cathy Hummels, August 2026

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Imago Sonja Zietlow und Cathy Hummels, August 2026