"Sex und Drama": Fabian Hesdahl schwärmt von "Der Promihof"

Die kommende Staffel Der Promihof verspricht alles andere als beschauliches Landidyll: Wie Kandidat Fabian Hesdahl jetzt im Promiflash-Interview verrät, verwandelte sich das romantische Kleinod dank seiner prominenten Bewohner in kürzester Zeit in eine brodelnde Arena aus Verlangen, Verrat und verbrannter Erde. "Die Zuschauer können sich auf Drama, Sex, bodenlose Aktionen, aber auch sehr lustige Aktionen freuen", berichtet Fabian, der bereits unter anderem Too Hot To Handle, Prominent getrennt und Are You The One zu sehen war. Neben reichlich pikanten Szenen stellt der 29-Jährige also auch jede Menge Eskalation unter den Teilnehmern in Aussicht, während er den "Promihof" entschieden zu seinem absoluten Lieblingsformat erklärt.

Ob Fabian selbst in die schlüpfrigen Geschehnisse zwischen Melkschemeln und Mistgabeln verwickelt war, lässt er – ganz der erfahrene Medienprofi – noch bewusst offen. Auf die direkte Nachfrage zu eigenen Schäferstündchen reagierte er lediglich mit einem vielsagenden Augenzwinkern. "Das darf ich natürlich nicht sagen, aber ich war sehr, sehr artig." Ein glasklares Dementi sieht wahrlich anders aus, weshalb die endgültige Auflösung wohl erst beim Erscheinen der neuen Folgen über die Bildschirme flimmern dürfte.

In der zweiten Staffel treten insgesamt elf prominente Duos gegeneinander an, darunter schillernde Reality-Instanzen wie Christina Dimitriou (34), Vanessa Nwattu (26), Kate Merlan (39), Marc-Robin Wenz und der ehemalige Profifußballer Christian Lell (42). Durch die strikte Aufteilung in feste Zweierteams steht neben dem sportlichen Ehrgeiz vor allem das emotionale Pulverfass der Paardynamik im Vordergrund. "Das war mein Lieblingsformat, was ich gedreht habe, wirklich mit Abstand", so Fabians abschließendes Urteil. Die Heugabeln sind also gewetzt, die Betten frisch bezogen – das Fremdschämen auf dem Gutshof darf offiziell beginnen: Ab dem 22. Oktober auf RTL+ sowie ab dem 29. Oktober um 22:15 Uhr bei RTL ZWEI.

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Imago Fabian Hesdahl bei der Premiere der zweiten Staffel von "Der Promihof" auf dem Gertrudenhof in Hürth, Oktober 2026

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RTLZWEI "Der Promihof" 2026

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RTL Fabian Hesdahl und Yasin Cilingir bei "Prominent getrennt"