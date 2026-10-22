Nach Spendenaufruf: NHL-Star Ron Duguay stirbt an Krebs

Die Eishockeywelt trauert um Ron Duguay (69). Der frühere NHL-Star ist am Donnerstag, dem 22. Oktober, im Alter von 69 Jahren nach einem langen Kampf gegen Krebs gestorben. Seine Partnerin Sarah Palin (62) machte die traurige Nachricht jetzt auf Instagram öffentlich. Die frühere Gouverneurin von Alaska verabschiedete sich mit emotionalen Worten von ihrem Partner: "Mein Herz ist gebrochen, aber zugleich empfinde ich tiefen Frieden, weil ich weiß, dass Ron jetzt bei Jesus ist", schrieb sie. "Er hat so hart gekämpft. Liebe endet nie." Wie TMZ berichtet, sei Ron nach einem "erbitterten Kampf gegen Krebs" friedlich eingeschlafen.

Auch eine seiner Töchter nahm auf Instagram bereits Abschied von ihrem Vater und teilte bewegende Worte: "Unsere Herzen sind gebrochen. Wir lieben dich für immer, Papa." Unter den Beiträgen sammeln sich seitdem zahlreiche Beileidsbekundungen von Fans und Wegbegleitern. Weitere Details zu seinem Tod sind bislang nicht bekannt. Wie TMZ berichtet, soll eine Gedenkfeier für den ehemaligen Eishockeyspieler zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt werden.

Erst vor wenigen Monaten hatte Rons Familie eine Spendenkampagne ins Leben gerufen, um die hohen Kosten seiner Krebsbehandlung zu stemmen. Rund 26.000 US-Dollar sollten dabei zusammenkommen. "Wegen seines Krebses konnte er nicht mehr so arbeiten, wie er es normalerweise tun würde", erklärten seine Töchter damals. Ron selbst räumte gegenüber der New York Post ein, dass es ihm "extrem schwer" falle, um Geld zu bitten, überließ die Organisation jedoch seinen Töchtern. Damals hoffte die Familie noch, ihm mithilfe der Unterstützung weitere Behandlungsmöglichkeiten finanzieren zu können. Nun müssen seine Angehörigen für immer Abschied von ihm nehmen.

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Imago Ron Duguay bei den 71. Tony Awards im Radio City Music Hall, New York, Juni 2017

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Getty Images Ron Duguay und Sarah Palin in Alaska, Juli 2022

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