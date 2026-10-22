Partyhochburg oder feine Gegend? Das Erbe von Prinz George

Auf Prinz George (13) wartet eines Tages ein ganz besonderes Erbe: Als künftiger Herzog von Cornwall wird er die Verantwortung für das Herzogtum Cornwall von seinem Vater Prinz William (44) übernehmen. Dazu zählt auch Nansledan, das am Rand der Küstenstadt Newquay liegt. Die Siedlung soll langfristig zu einer Erweiterung von Newquay heranwachsen – mehrere Häuser auf dem Gelände gehören bereits dem Herzogtum. George steht derzeit an zweiter Stelle der britischen Thronfolge. Sobald sein Vater König wird, geht der Titel des Herzogs von Cornwall an den ältesten lebenden Sohn des Monarchen über. Der Besitz umfasst insgesamt ca. 135.000 Acren Land, also etwa 546 Quadratkilometer – 54.633 Hektar. Nansledan wäre somit nur ein Teil des riesigen Areals, könnte für George wegen seiner direkten Nachbarschaft zu Newquay aber besonders auffällig werden.

Kurios ist vor allem der Kontrast zur direkten Nachbarschaft. Newquay gilt als Partyhochburg und ist für seine Bars, Restaurants, günstiges Bier und zahlreiche Junggesellenabschiede bekannt. Laut Cornwall Live landete die Stadt 2018 sogar auf Platz sieben der beliebtesten britischen Ziele für Junggesellenabschiede. In Nansledan dagegen gelten strikte Vorgaben für die Bewohner. Wäscheleinen und Mülltonnen dürfen dort nicht sichtbar sein, auch individuelle Satellitenschüsseln an den Häusern sind untersagt. Hinzu kommen Regeln, die unnötigen Lärm betreffen: Laute Streitigkeiten sind ebenso verboten wie das Zuschlagen von Türen. Die Grundlage für Georges mögliche spätere Rolle ist hingegen viele Jahrhunderte alt. König Edward III. gründete das Herzogtum Cornwall bereits 1337 für seinen Sohn Edward, den Schwarzen Prinzen. In einer damaligen Urkunde wurde festgelegt, dass stets der älteste lebende Sohn des Monarchen den Titel erhält, sofern er zugleich Thronfolger ist. Genau diese Regelung würde George eines Tages zum Herzog und zum Verantwortlichen für Nansledan machen.

Bevor William die Verantwortung übernahm, verwaltete König Charles III. (77) das Herzogtum über viele Jahre hinweg. Er bereitete seinen ältesten Sohn früh auf dessen spätere Rolle als Prinz von Wales und Leiter des Besitzes vor. William sprach bereits 2019 in einer ITV-Dokumentation über diese Zukunft: "Ich habe angefangen, darüber nachzudenken, wie ich eines Tages das Herzogtum erben werde und was ich damit machen werde. Ich denke, der familiäre Aspekt ist wirklich wichtig, das meine ich wirklich." Charles zeigte sich von den Worten seines Sohnes damals sichtlich gerührt. In derselben Dokumentation erklärte er: "Als ich das sah, konnte ich es nicht glauben. Was er sagte, hat mich tief berührt und bewegt. Ehrlich gesagt, hat es mich zu Tränen gerührt." Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96) und Charles' Thronbesteigung 2022 gingen die Aufgaben im Herzogtum schließlich an William über. Prinz Georges Rolle ist damit klar definiert, anders als bei seinen jüngeren Geschwistern Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8).

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinz George, Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/Ctn8MqkNqRV/?hl=en&img_index=2 Prinz William mit seinen drei Kindern zum Vatertag 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate und ihre Kids George, Charlotte und Louis