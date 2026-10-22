Nick Cannon gibt Beziehungstipps und das Netz spottet

Nick Cannon (46) startet mit "Nick Cannon @ Night" ein neues TV-Format. Die zehnteilige Late-Night-Talkshow feierte am 20. Oktober beim Sender BET Premiere. Inhaltlich dreht sich alles um Liebe, Sex, Dating und moderne Beziehungen. Die Ankündigung löste in den sozialen Netzwerken allerdings vor allem Spott aus. Viele Nutzer stellen infrage, ob ausgerechnet der Rapper und Comedian der passende Gastgeber für eine solche Sendung ist. Schließlich hat Nick zwölf Kinder mit sechs verschiedenen Frauen. Comedian Jay Jurden fasste die Skepsis auf X mit den Worten zusammen: "Beziehungsratschläge – von wem?" Andere Nutzer äußerten sich ebenfalls wenig begeistert. "Nick hat vielleicht Nerven und eine Dreistigkeit", lautete ein Kommentar. Ein weiterer brachte seine Meinung knapp auf den Punkt: "Niemand, und ich meine wirklich niemand, hat danach gefragt."

In seiner Show möchte Nick Cannon allerdings nicht allein aus dem eigenen Erfahrungsschatz schöpfen. Gemeinsam mit prominenten Gästen, Ärzten und Beziehungsexperten will er über Datingprobleme, Intimität und psychische Gesundheit diskutieren. "Ich verbinde echte Ratschläge mit Late-Night-Unterhaltung", erklärte er in einem Statement zur Ankündigung. Das Format soll einen Rahmen für offene Gespräche unter Erwachsenen bieten und auch Fragen aufgreifen, die viele Menschen lieber für sich behalten. Zu den angekündigten Gästen gehören Natalie Nunn (41), Tommy Davidson, Dondré Whitfield und Dr. Umar Johnson. Im Netz sorgte das Konzept dennoch für weitere Sticheleien. "Es wäre urkomisch, wenn all seine Beziehungstipps einfach nur 'Schwängere sie' lauten würden, ganz egal, wie die Frage lautet, haha", spottete ein Nutzer. Tatsächlich ist "Nick Cannon @ Night" keine komplett neue Idee: Bereits seit Juli 2025 veröffentlichte Cannon das Format als Videopodcast in Zusammenarbeit mit Wondery. Bis zum Wechsel ins BET-Fernsehprogramm erschienen 31 Episoden.

Nicks Familienleben sorgt bereits seit Jahren für Schlagzeilen. Aus seiner Ehe mit Mariah Carey (57), die von 2008 bis 2016 bestand, stammen die Zwillinge Moroccan und Monroe. Mit Brittany Bell (38), Abby De La Rosa, Bre Tiesi (35), LaNisha Cole und Alyssa Scott bekam der Entertainer weitere Kinder. Der gemeinsame Sohn von Nick und Alyssa, Zen, starb im Dezember 2021 im Alter von nur fünf Monaten an einem Hirntumor. Auch abseits seiner Talkshow wird der Alltag des zwölffachen Vaters bald zum Thema: Netflix plant eine bislang unbetitelte Dokuserie über Nick, deren Veröffentlichung für den Winter 2026 vorgesehen ist. Die Produktion soll zeigen, wie er sein umfangreiches Familienleben mit seiner Karriere als Musiker und Entertainer unter einen Hut bringt.

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Getty Images Nick Cannon, Comedian

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Instagram / nickcannon Nick Cannon feiert Weihnachten im Patchwork-Stil

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Getty Images Mariah Carey und Nick Cannon, 2010