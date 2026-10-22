Wegen Schulden: Christian Lell hat nichts von Promi-BB-Gage

Im Halbfinale von "Promi Big Brother" 2026 war für Christian Lell (42) Schluss. Kaum hatte der frühere Fußballer das Format verlassen, hieß es im Netz, er habe mächtig verdient. Von einem Honorar im sechsstelligen Bereich war die Rede, und auch Eric Sindermann (38) bewegte sich mit seinen Aussagen in dieser Größenordnung. Jetzt hat sich Christian auf Instagram selbst zu Wort gemeldet. Eine genaue Summe nannte er nicht, stellte aber etwas anderes klar: "Spielt eh keine Rolle, ich habe nichts von der Gage." Der Grund sind offene Schulden. Was er im Container eingenommen hat, landet nicht bei ihm, sondern geht direkt an seine Gläubiger.

Wie es überhaupt so weit kommen konnte, erläuterte Christian in demselben Instagram-Beitrag. Gestiegene Zinsen und die Wirtschaftskrise hätten seine Firma stark getroffen und damit auch seine private Finanzlage verschlechtert. Klagen will der einstige Profi darüber aber nicht, sondern blickt nach vorn: "Alles ganz egal, ich baue mich wieder neu auf." Die letzten beiden Jahre will er nicht missen, denn er sei froh, in dieser Zeit kürzergetreten zu sein und an sich gearbeitet zu haben. Auch bei seinem Kontostand bleibt Christian zuversichtlich und rechnet damit, dass sich die Lage wieder dreht und die Durststrecke bald vorbei ist. "Geld wird kommen in der Zukunft", sagte er dazu auf der Plattform.

Beruflich schlägt der Ex-Sportler jetzt eine andere Richtung ein. Statt dem schnellen Geld hinterherzujagen, widmet er sich der Musik, die er erst vor einiger Zeit für sich entdeckt hat. "Ich habe meine Passion gefunden, ich darf der Musik nachgehen", erklärte er auf Instagram. Nach eigener Aussage steht der finanzielle Erfolg für ihn nicht mehr im Vordergrund. Seine Lehre daraus bringt Christian so auf den Punkt: "Geld ist das, was nachzieht, wenn du deinen Purpose gefunden hast." Am Ende wandte sich der Realitystar noch direkt an seine Fans. Sie sollen nicht denselben Weg einschlagen wie er und allein dem materiellen Erfolg nachlaufen: "Macht nicht Geld zu eurem Treiber."

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Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother" 2026

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Imago Christian Lell bei Fame Fighting International in der Ostermann Arena, Leverkusen, 06.06.2026