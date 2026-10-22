Promi BB: Zahlt Francesca Fan-Schulden auch ohne Preisgeld?

Francesca Morgese will ihrer Community auch nach ihrem verpassten Sieg bei Promi Big Brother etwas zurückgeben. Vor dem großen Finale hatte die selbst ernannte Multimillionärin angekündigt, mit den 100.000 Euro Preisgeld Schulden ihrer Fans begleichen zu wollen. Dazu kam es allerdings nicht: Am Ende reichte es für sie lediglich für den fünften Platz, und sie verließ die Show ohne die große Gewinnsumme. Auf Nachfrage von Promiflash stellte die Realitybekanntheit nun jedoch klar, dass ihr soziales Engagement keineswegs an den Sieg oder das Preisgeld geknüpft sei. Sie wolle ihrer Community auch weiterhin etwas zurückgeben und Menschen unterstützen, wo es ihr möglich sei.

Dass ihr der sechsstellige Betrag entgangen ist, findet Francesca zwar bedauerlich – entscheidend sei das für ihre Pläne aber nicht. "Ja, sehr schade. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich mit meinem Geld viel Gutes tue und immer wieder Menschen helfe – durch Spenden oder indem ich Zuschauerinnen und Zuschauern etwas zurückgebe, wenn sie mir privat schreiben. Daran wird sich auch ohne den Gewinn nichts ändern. Ich helfe weiterhin, wo ich kann, und mache das von Herzen gern", erklärte sie. Ob sie nun tatsächlich die Schulden bestimmter Fans vollständig tilgen wird, lässt Francesca offen. Ihre grundsätzliche Bereitschaft, Menschen aus ihrer Community finanziell unter die Arme zu greifen, bekräftigt sie jedoch ausdrücklich.

Francesca stand gemeinsam mit Axel Schulz (57), Nadja Benaissa (44), Georgina Stumpf und Maurice Dziwak (28) im Finale der diesjährigen "Promi Big Brother"-Staffel. Bereits vor der Entscheidung hatten die fünf Kandidaten gegenüber Sat.1 verraten, wofür sie einen möglichen Gewinn verwenden würden. Ihre Pläne fielen dabei ganz unterschiedlich aus. Manche hatten persönliche Vorhaben im Sinn, etwa einen Neuanfang mit der Familie, das Abbezahlen eigener Schulden oder ein neues Zuhause. Bei anderen standen hingegen bedürftige Menschen und Tiere im Mittelpunkt, denen sie mit dem Gewinn unter die Arme greifen wollten. Francescas damalige Ankündigung, Fans bei der Tilgung ihrer Schulden zu helfen, reihte sich in diese sozialen Vorhaben ein. Nach eigener Aussage setzte sie sich schon vor ihrem Einzug in den TV-Container für Zuschauer ein, die sich mit persönlichen Anliegen direkt an sie wandten. Auch ohne die zusätzliche Gewinnsumme möchte sie dieses Engagement nun fortführen.

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Joyn / Marc Rehbeck Francesca Morgese, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

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Imago Francesca Morgese beim Reveal Event zu Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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Instagram / francibrinley Francesca Morgese in ihrem Lamborghini