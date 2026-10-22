Katherine Ryan erwägt lebensgefährlichen Brazilian Butt Lift

Katherine Ryan (43) spielt mit dem Gedanken, ihren Po operativ zu verändern – und zwar mittels eines sogenannten Brazilian Butt Lifts. In "The Romesh Ranganathan Show" erklärte die Comedian, wie ein solcher Fetttransfer abläuft: Mit einer Kanüle und einer Fettabsaugung werde an einer Körperstelle Fett entnommen und anschließend an einer anderen Stelle wieder eingesetzt. Gerade das Einspritzen in die Gesäßregion gilt als besonders riskant. Das weiß auch die vierfache Mutter, die den Eingriff ganz offen als die gefährlichste Schönheitsoperation überhaupt bezeichnete. Falls sie es tatsächlich machen lasse, dann nur sehr dezent – denn manche Patientinnen hätten ihrer Meinung nach völlig unnatürliche Proportionen bekommen. "Also könnte ich das machen lassen, aber nur in geringem Umfang, denn es ist die tödlichste Operation, der man sich unterziehen kann", betonte die Comedian in der Sendung. Über ihre Abwägung scherzte sie dennoch: "Also lasse ich es vielleicht nicht machen, weil ich sterben könnte – aber wenn ich nicht sterbe, wäre es das wert."

Die Comedian möchte außerdem ihre Brustimplantate wieder entfernen lassen. Den Grund dafür lieferte sie gleich mit: Sie stille inzwischen seit sechs Jahren, wodurch ihre Brüste ohnehin so groß geworden seien, dass sie womöglich dauerhaft keine große Oberweite mehr haben wolle. In "The Romesh Ranganathan Show" sprach sie auch darüber, wie viel Aufwand sie für ihr Aussehen betreibt – und warum sie das tut. Die kosmetischen Behandlungen sollen ihr vor allem den Alltag erleichtern. "Diese aufwendigen Sachen mache ich nur, damit ich im echten Leben unkompliziert sein kann", erklärte sie in der Show. Mit Beautybehandlungen hat die Schauspielerin bereits einige Erfahrung gesammelt. In den vergangenen Jahren ließ sie sich Botox spritzen, unterzog sich zwei Brustvergrößerungen und entschied sich außerdem für ein vollständiges Facelift.

Das Facelift fand 2025 in Großbritannien statt – und zwar nur rund acht Wochen nach der Geburt ihrer Tochter Holland. Zu diesem Zeitpunkt stillte Katherine noch. Für den Eingriff reiste sie gemeinsam mit ihrem Baby nach York und pumpte vorher Milch ab, damit Holland während der vorübergehenden Stillpause versorgt war. Ihr Ehemann Bobby Kootstra war mit der Entscheidung offenbar unglücklich: Vor der Abreise habe er nicht mit ihr gesprochen, schilderte sie. Den Kindersitz, das Baby und ihr Gepäck habe sie allein ins Auto geräumt. Bis zu umgerechnet 27.000 Euro kostete die Operation nach eigenen Angaben. Ursprünglich hatte die Comedian sogar überlegt, zu dem Chirurgen zu gehen, der auch Kris Jenner (70) behandelt hat. Diesen Plan verwarf sie jedoch aus Kostengründen: Nach Kris' viel beachteter Behandlung sei der aufgerufene Preis von ursprünglich 155.200 Euro auf mehr als 267.600 Euro gestiegen.

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Getty Images Katherine Ryan, Comedian

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ActionPress Katherine Ryan mit ihrer Tochter Holland im Arm, November 2025

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Getty Images Romesh Ranganathan beim Global Charity Day in London