Katherine Ryan gesteht heiße Romanze mit einer Berühmtheit

Katherine Ryan (42) plaudert nur allzu gerne aus dem Nähkästchen. Im "Great Company"-Podcast teilte sie nun eine pikante Anekdote mit Gastgeber Jamie Laing (36). Die Comedienne gestand, vor ihrer Ehe mit Bobby Kootstra eine geheime Affäre mit einem Prominenten gehabt zu haben. "Ich hatte eine heimliche, heiße Affäre. Ich kann dir nicht sagen, mit wem. Wenn man mit berühmten, heißen Typen schlafen will, muss man diskret sein", erzählte sie und fügte hinzu: "Er war damals noch nicht so berühmt, aber ich wusste, dass er heiß war."

Von dem geheimen Verehrer und ihrem Ehemann abgesehen, habe Katherine allerdings meist weniger attraktive Männer gedatet. "Alle anderen waren ziemlich hässlich. [...] Je heißer ich war, desto hässlicher waren meine Dates. Bobby sieht zufällig gut aus, aber das ist eigentlich nicht mein Typ", scherzte die Kanadierin im Podcast. Die Liebesgeschichte der Komikerin und ihres Mannes war kein Märchen. Die beiden waren bereits in der Highschool ein Paar, trennten sich jedoch rasch und sprachen 20 Jahre lang kein Wort miteinander. Erst 2018 nahmen sie wieder Kontakt auf und heirateten ein Jahr später.

Momentan erwartet Katherine ihr viertes Kind. Bobby und die 41-Jährige teilen sich bereits zwei Sprösslinge, Fred und Fenna. Obendrein hat die 41-Jährige eine 15-jährige Tochter namens Violet, die aus einer früheren Beziehung stammt. Für die Jüngeren ist die Schwangerschaft ihrer Mama besonders aufregend. In einem Instagram-Video zeigte die TV-Bekanntheit, wie Fenna erstmals das Ultraschallfoto sah und begeistert rief: "Da ist ein Baby in deinem Bauch, Mama!"

Getty Images Katherine Ryan im Dezember 2024

Getty Images Katherine Ryan, Juli 2025

Getty Images Katherine Ryan und Bobby Kootstra