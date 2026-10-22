Robert und Alicia Andrich begrüßen ihren dritten Nachwuchs

Große Freude bei Robert Andrich (32) und seiner Frau Alicia Andrich: Das Ehepaar ist zum dritten Mal Eltern geworden! Am 22. Oktober 2026 erblickte ihr Nachwuchs das Licht der Welt – und noch am selben Tag teilten die beiden die schöne Nachricht mit ihrer Community auf Instagram. Dort veröffentlichten sie eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, die direkt nach der Geburt entstanden sein dürfte: Alicia liegt in einem Krankenhausbett, das winzige Neugeborene kuschelt sich auf ihre Brust. Der Fußballprofi steht lächelnd direkt neben den beiden und wirkt dabei so stolz, wie man es sonst nur nach einem Titelgewinn ist. Mit dem jüngsten Familienmitglied sind die Eheleute und ihre zwei älteren Kinder nun offiziell zu fünft – die Mannschaftsaufstellung im Hause Andrich wächst also weiter.

Zu dem ersten Bild mit ihrem Baby wählten die frischgebackenen Eltern nur wenige, aber umso bedeutungsvollere Worte. "Hello world, 22.10.26 - 8:11 Uhr", schrieben sie unter den Schnappschuss auf Instagram. Damit verrieten sie neben dem Geburtsdatum auch gleich die genaue Uhrzeit, zu der ihr Kind zur Welt kam. Den Beitrag veröffentlichten der Sportler und seine Partnerin gemeinsam – ein Zeichen dafür, wie sehr sie diesen besonderen Tag miteinander teilen. Wer sich nun weitere Details erhofft hatte, muss sich allerdings noch ein wenig gedulden: Wie der kleine Erdenbürger heißt, behielten die beiden bislang ebenso für sich wie sämtliche Einzelheiten rund um die Geburt.

Eine Information hatten die Eheleute jedoch schon vor der Geburt öffentlich gemacht: Ihr drittes Kind ist ein Junge. Das Geschlecht verrieten Robert und Alicia bei einem Genderreveal auf Mallorca. Vor einer Kulisse mit dem Schriftzug "Oh Baby" stieg dort blaue Farbe in den Himmel und sorgte für Klarheit. Für Robert und Alicia ist der kleine Junge nach ihren beiden älteren Kindern bereits der dritte gemeinsame Nachwuchs. Alicia hat in ihrer Instagram-Story noch zwei weitere Bilder geteilt. Die Fotos zeigen jeweils ein Geschwisterchen, das seinen Bruder in seinem Babybettchen willkommen heißt.

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Instagram / alicia.andrich Robert Andrich und seine Frau Alicia haben ihr drittes Kind bekommen

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Instagram / alicia.andrich Robert und Alicias Tochter Malia am Babybett von ihrem Brüderchen

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Instagram / alicia.andrich Robert und Alicia Andrich mit ihren Kindern, Mai 2026

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