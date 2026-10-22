"Schwach": Antonia Hemmer appelliert im Netz an Fleischesser

Mit deutlichen Worten hat sich Antonia Hemmer (26) am Morgen an ihre Community gewandt. In einer Instagram-Story spricht die Reality-TV-Bekanntheit aus dem Bett heraus direkt in die Kamera und widmet sich einem Thema, das ihr sichtlich am Herzen liegt: dem Fleischkonsum und den Folgen der Tierhaltung. Gleich zu Beginn stellt sie klar, dass sie niemandem vorschreiben wolle, was auf den Teller kommt, und sich selbst auch nicht als perfektes Vorbild sehe. Ihre Botschaft an alle Fleischesser formuliert sie dennoch unmissverständlich: Wer Fleisch konsumiert, sollte auch bereit sein, sich mit dem Schicksal der Tiere auseinanderzusetzen. "Ich finde, wenn man Fleisch isst, dann muss man auch sagen: Ich kann da hingucken. Ich könnte auch ein Tier töten. Dann kann ich es auch mit gutem Gewissen essen, weil sonst ist es immer so ist: Ich kann es nicht sehen, aber ich esse es trotzdem. Das finde ich schwach", erklärt Antonia.

Auslöser für ihren Appell war offenbar ein Beitrag über Tierhaltung, den Antonia zuvor gesehen hatte. Nach eigenen Angaben hätten sich auch Sat.1 und die Tagesschau mit dem Thema beschäftigt. Normalerweise, betont die Influencerin, sei sie kein Fan davon, anderen Menschen ein bestimmtes Verhalten vorzuschreiben oder sich als moralische Instanz aufzuspielen. Schließlich müsse jeder selbst entscheiden, wie er sich ernähre. Dennoch möchte sie ihre Reichweite nutzen, um ihre Follower dazu anzuregen, den eigenen Konsum kritisch zu hinterfragen. Beim nächsten Einkauf könne man beispielsweise häufiger zu vegetarischen oder veganen Fleischalternativen greifen, schlägt Antonia vor. Mittlerweile gebe es in diesem Bereich viele überzeugende Produkte, und gelegentlich auf Fleisch zu verzichten, sei ihrer Ansicht nach durchaus machbar.

In dem Video zeigt sich die Reality-TV-Bekanntheit ungewohnt nachdenklich und persönlich. Mit offenem Haar und einem schwarzen Sweatshirt lehnt sie vor weißen Kissen und spricht direkt zu ihrer Community. Dass das Thema am frühen Morgen schwere Kost ist, räumt Antonia selbst ein. Die entsprechenden Inhalte einfach wegzuklicken, kommt für sie jedoch nicht infrage. Gleichzeitig übt sie auch Selbstkritik und betont, dass sie sich selbst von ihrem Appell nicht ausnehme. Ihr gehe es vielmehr darum, ihre Fans dazu anzuregen, sich ehrlich mit den Folgen des eigenen Essverhaltens auseinanderzusetzen, anstatt davor die Augen zu verschließen.

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Imago Antonia Hemmer beim Secret and Special Screening der Sky-Serie "Being Burdecki" im Zoo Palast Berlin

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Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Influencerin

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Instagram / antonia_hemmer Realitystar Antonia Hemmer, Mai 2026