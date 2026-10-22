Eric Danes Memoiren erzählen von seinem schwersten Anruf

Es ist ein Buch, das Eric Dane (†53) nicht mehr selbst in den Händen halten konnte: In seinen Memoiren "My Book of Days", die erst nach seinem Tod erscheinen, erinnert sich der Schauspieler an einen Moment, der alles veränderte. Kaum hatte er erfahren, dass er an ALS erkrankt war, wählte er die Nummer von Rebecca Gayheart (55), von der er zu diesem Zeitpunkt getrennt lebte. Das Magazin People hat nun eine Passage daraus veröffentlicht. Sie zeigt, wie Eric seiner ehemaligen Partnerin die schlimme Neuigkeit mitteilte. Sie versprach, an seiner Seite zu bleiben und den Kampf mit ihm aufzunehmen. Im Zentrum ihrer Gedanken standen die gemeinsamen Töchter Billie und Georgia. Eric starb am 19. Februar 2026 mit 53 Jahren.

Als die Ärzte ihm die Diagnose überbrachten, fühlte sich Eric, als hätte man ihm die Luft aus den Lungen gepresst. Was er anschließend am Telefon sagte, ist aus seinem Gedächtnis verschwunden. Im Auszug, den People abdruckt, heißt es: "Ich sage am Telefon zu Rebecca: "Es ist das, was wir befürchtet haben. An kein einziges Wort, das ich danach sagte, kann ich mich erinnern." Rebecca weinte laut, woraufhin auch Eric die Kontrolle verlor und so heftig schluchzte, dass sein Körper zitterte. Ihre Worte schrieb er nieder: "Ich bin hier, wir werden das gemeinsam bekämpfen, ich gehe nirgendwohin." Für seine Töchter fasste er einen Entschluss: "Ich werde das angehen. Ich werde kämpfen. Ich werde meinen Mädchen zeigen, wie man mit Anmut und Würde durch dieses Leben geht, egal, was passiert. Ich werde KÄMPFEN. Das ist zu meiner Aufgabe geworden. Zu meinem Grund. Das ist jetzt mein Job."

Im Dezember 2025 schrieb Rebecca für The Cut einen persönlichen Essay darüber, wie man Kinder auf den drohenden Verlust eines Elternteils vorbereitet. Rund eine Woche nach der Diagnose teilten sie diese ihren damals 14- und 15-jährigen Töchtern mit. Obwohl die Zukunft sie ängstigte, wollte Rebecca im Hier und Jetzt bleiben und den Mädchen Kraft für die schwere Zeit mitgeben. Rebecca und Eric hatten 2004 geheiratet und sich 2018 getrennt. Auch danach traten sie gemeinsam auf und standen einander bei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rebecca Gayheart und Eric Dane im Januar 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Rebecca Gayheart mit ihren Töchtern Georgia Dane und Bille Dane bei der Premiere von "The Drama" in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Instagram / rebeccagayheartdane Eric Dane und seine Töchter