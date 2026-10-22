Anna-Maria Ferchichis Tochter muss nach Sturz in die Klinik

Große Sorge bei Anna-Maria Ferchichi (44): Ihre Tochter Aaliyah ist in der Nacht zu Donnerstag zu Hause auf der Treppe ausgerutscht und gestürzt. Das Mädchen wollte sich gemeinsam mit einer Freundin etwas zu trinken holen. Am nächsten Morgen war ihr rechter Arm blau und stark angeschwollen. Deshalb machte sich die Familie mit Aaliyah im Auto direkt auf den Weg ins Krankenhaus. In ihrer Instagram-Story berichtete Anna-Maria während der Fahrt sichtlich erschrocken von dem Unfall.

Gegen 23 Uhr machte ihre Tochter Laila (12) ihre bereits im Bett liegende Mutter darauf aufmerksam, dass Aaliyah im oberen Stockwerk weine und die Treppe hinuntergestürzt sei. Obwohl ihr Arm schon am Abend deutlich angeschwollen war und wehtat, wollte sie auf keinen Fall zum Arzt. Da ihre Freundin bei ihr übernachtete, überließ Anna-Maria ihrer Tochter zunächst die Einschätzung der Situation. Am frühen Morgen stand das Mädchen schließlich in der Küche und gab zu: "Es ist zu doll." Daraufhin handelte die Familie direkt und fuhr in die Klinik. Wenig später konnte Anna-Maria in ihrer Instagram-Story Entwarnung geben: "Aaliyahs Arm ist zum Glück nur geprellt."

Für Anna-Maria ist es bereits der zweite Krankenhausbesuch mit einem ihrer Kinder innerhalb einer einzigen Woche. Ihre Tochter Naima (4) war beim Spielen im heimischen Garten von der Leiter eines Trampolins gefallen und hatte sich dabei den Arm am Ellenbogen gebrochen. Bei ihrem Besuch im Krankenhaus bekam sie direkt einen neuen Gips. Besonders kurios findet die achtfache Mutter dabei einen Zufall: Beide Kinder haben sich fast auf den Tag genau am rechten Arm verletzt. "Ich kann einfach nicht glauben, dass zwei Kinder innerhalb einer Woche, genau, ja, fast auf den Tag genau sich so wehtun, dass sie ins Krankenhaus müssen. Das ist schon echt unheimlich", erzählte sie in ihrer Instagram-Story.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihrer aktuellen Oberweite, Oktober 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Aaliyah und Naima Ferchichi im Krankenhaus

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Instagram / anna_maria_ferchichi Die Familie von Anna-Maria Ferchichi und Bushido

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