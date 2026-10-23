Diese zwei "Promihof"-Bewohner erhalten erste Safetytickets

Gleich zum Start von Der Promihof stehen die Bewohner vor einer folgenreichen Entscheidung. Vanessa Brahimi, Julia Römmelt (32), Marc-Robin Wenz, René Dost (57), Matthias Mangiapane (43) und Thomas "VfL Jesus" Dragunski erhalten in der ersten Folge ein Angebot: Für insgesamt 20.000 Euro aus dem gemeinsamen Preisgeld lassen sich zwei Safetytickets kaufen. Die sechs stimmen dem Deal zu – doch damit ist die Angelegenheit noch nicht abgeschlossen. Weil lediglich zwei Tickets verfügbar sind, muss die Gruppe anschließend entscheiden, wer den Schutz erhält. Redo hat dafür einen klaren Vorschlag: Die Tickets sollen an die Frauen gehen, also an Vanessa und Julia. Damit sichern sich die beiden Bewohnerinnen die ersten Safetytickets der Staffel. Diese Lösung stößt allerdings nicht überall auf Zustimmung – insbesondere Matthias und VfL Jesus sind mit der Aufteilung wenig zufrieden.

Der Vorteil für Vanessa und Julia ist dabei nicht unerheblich. Die Tickets bewahren sie beim sogenannten "Ausmisten" der Bewohner vor einem Rauswurf. Hinzu kommt eine weitere Annehmlichkeit: An der Safety-Challenge müssen die beiden VIPs nicht teilnehmen und können sich stattdessen eine Pause gönnen, während sich die übrige Truppe ins Zeug legt. Reality-TV-Neuzugang Suki Tegan spricht sich als Einzige von Beginn an gegen den Kauf eines Tickets aus. Sie will verhindern, dass dafür das Preisgeld angetastet wird.

Die finanziellen Folgen der Entscheidung trägt die gesamte Gruppe. Das ursprüngliche Preisgeld von 100.000 Euro reduziert sich durch die beiden Safetytickets auf 80.000 Euro. Während alle Bewohner den Verlust gemeinsam tragen, profitieren ausschließlich Vanessa und Julia vom Schutz vor dem Ausmisten und der Pause bei der Safety-Challenge. Genau hier entsteht der erste Interessenkonflikt auf dem Hof. Während Suki den Kauf grundsätzlich ablehnt, kritisieren Matthias und VfL Jesus weniger den Deal selbst als die Vergabe der Tickets an die beiden Frauen. Redos Vorschlag, den Schutz ohne große Diskussion nach Geschlecht aufzuteilen, sorgt somit bereits in der Auftaktfolge für unterschiedliche Lager unter den Kandidaten. Wie sich die Fronten in den nächsten Folgen entwickeln, bleibt abzuwarten.

"Der Promihof" – ab dem 22. Oktober auf RTL+ sowie ab dem 29. Oktober um 22:15 Uhr bei RTL ZWEI.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Die "Promihof"-Teilnehmer Vanessa Brahmini, Kevin Njie, Suki Teigan, Matthias Mangiapane, Julia Römmelt, Andrew Weiß, René Redo, Thomas Dragunski

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Vanessa Brahimi und Julia Römmelt bei "Der Promihof" 2026

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Die "Promihof"-Teilnehmer 2026 Julia, Vanessa, Redo, Marc-Robin, VfL Jesus, Suki und Matthias