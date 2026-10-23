Wegen Leandro: "Promihof"-Vanessa konfrontiert Julia Römmelt

Bei Der Promihof verursacht der Einzug von Julia Römmelt (32) und Marc-Robin Wenz dicke Luft. Besonders Vanessa Brahimi ist über die Neuzugänge zunächst alles andere als erfreut. Statt die angespannte Stimmung bestehen zu lassen, spricht sie das Thema jedoch direkt an und fragt Julia offen, welches Problem sie eigentlich mit ihr habe. Das Model nimmt daraufhin kein Blatt vor den Mund und nennt den Namen, der zwischen den beiden Frauen steht: Leandro Fünfsinn (26). Julia erklärt, sie sei fest davon überzeugt gewesen, dass Vanessa sie nicht leiden könne – schließlich habe diese selbst Interesse an dem Realitystar gehabt. Während des Gesprächs stellt sich allerdings schnell heraus, dass die beiden die Situation rund um Leandro völlig unterschiedlich eingeschätzt hatten. Statt in einen lautstarken Streit zu geraten, klären Julia und Vanessa das Missverständnis gemeinsam und können danach sogar darüber lachen.

Vanessa widerspricht Julias Vermutung deutlich. Sie habe schon vor Julia etwas mit Leandro gehabt und sei nach dieser Annäherung eigenen Angaben zufolge überhaupt nicht mehr an ihm interessiert gewesen. Für Julia kommt diese Vorgeschichte völlig überraschend, offenbar wusste sie bis dahin nichts davon. Doch auch sie korrigiert im Gegenzug eine falsche Annahme: Leandro sei keineswegs ihr Exfreund. Zwischen ihnen habe es lediglich eine Kennenlernphase gegeben, mehr nicht. Dadurch entspannt sich die Stimmung zwischen den beiden Frauen allmählich. Was anfangs nach einem handfesten Konflikt zwischen zwei Kandidatinnen aussah, erweist sich letztlich als Verkettung von Vermutungen, die zuvor keine von ihnen ausgesprochen hatte. Nach ihren gegenseitigen Erklärungen legen Julia und Vanessa den Streit bei.

Nach dem Gespräch erklärt Vanessa, dass Julia ihr ähnlicher sein könnte, als sie zunächst gedacht habe. Aus der anfänglichen Ablehnung entwickelt sich so ein versöhnlicherer und persönlicherer Austausch zwischen den beiden Frauen. Leandro selbst ist an der Klärung nicht beteiligt – die beiden regeln die Sache untereinander. Julia zieht zusammen mit Marc-Robin bei "Der Promihof" ein und muss sich wie alle Neuzugänge zunächst in der bestehenden Gruppe zurechtfinden. Das klärende Gespräch mit Vanessa dürfte ihr den Einstieg deutlich erleichtert haben. "Der Promihof" – ab dem 22. Oktober auf RTL+ sowie ab dem 29. Oktober um 22:15 Uhr bei RTL ZWEI.

Anzeige Anzeige

Collage: RTLZWEI, RTLZWEI Collage: Vanessa Brahimi und Julia Römmelt

Anzeige Anzeige

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt und Leandro Fünfsinn, Realitystars

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Vanessa Brahimi und Julia Römmelt bei "Der Promihof" 2026