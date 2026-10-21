Mit Christian Lell zu Fame Fighting: Das sagt Axel Schulz

Kaum ist der Gartenalltag vorbei, liegen bei Axel Schulz (57) wieder die Boxhandschuhe bereit: Nach seiner Teilnahme bei Promi Big Brother hat der Sportler das Training wieder aufgenommen. Im Promiflash-Interview verriet er, dass genau das die erste Beschäftigung in Freiheit nach dem Finale der Reality-TV-Show gewesen sei. Während Axel die vergangenen Wochen in Big Brothers Behausung verbrachte, fand parallel das Promi-Boxevent Fame Fighting statt. Auf die Frage, ob er sich einen Auftritt in dem Format vorstellen könne, musste der Sportler erst einmal lachen. Dann stellte er klar: "Das kann ich nicht machen. Ich bin Berufssportler. Auch wenn ich alt bin, würde ich die Jungs noch auseinandernehmen."

Innerhalb der Show rasselte Axel mit Christian Lell (42) aneinander. Aber auch eine direkte Fame-Fighting-Herausforderung durch den ehemaligen Fußballer würde nichts an seiner Antwort ändern. "Das kann man als Berufssportler nicht machen. So etwas verlernt man einfach nicht", erklärte Axel gegenüber Promiflash und zog einen Vergleich, der seine Absage ziemlich gut auf den Punkt bringt: "Das wäre dasselbe, als würde ich mit ihm Fußball spielen. Da muss man nur aufpassen, dass man nicht aus Versehen zu viel Gas gibt." Wer also auf ein Duell der beiden Ex-Mitbewohner unter Scheinwerferlicht gehofft hatte, muss sich nach Axels deutlichen Worten wohl ein anderes Spektakel suchen.

Die Frage nach einem Boxkampf der beiden hat einen handfesten Hintergrund. Axel und Christian waren während ihrer gemeinsamen Zeit bei "Promi Big Brother" heftig aneinandergeraten. Auslöser war ein Drama um Streamerin Nina Bridney (23): Axel warf seinem Mitbewohner vor, sie am Zaun des Areals derart unter Druck gesetzt zu haben, dass sie zusammengebrochen sei. Die Auseinandersetzung eskalierte vor den Augen der übrigen Bewohner: Axel drohte Christian sogar mit Prügel. Gegenüber Promiflash erklärte der Boxer rückblickend: "Ich wollte Nina beschützen, weil sie mir einfach leid tat. Sie hat drei Tage lang nur geweint."

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Joyn Axel Schulz mit Christian-Lell-Foto, Maurice Dziwak im Hintergrund

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Joyn / Marc Rehbeck Promi-BB-Kandidat Axel Schulz 2026

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Joyn Nina Bridney und Christian Lell in "Promi Big Brother"