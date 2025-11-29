Diogo Jotas (†28) Frau Rute veröffentlicht berührende Fotos

Rute Cardoso, die Witwe des tragisch verstorbenen Fußballstars Diogo Jota (†28), hat ihre Follower mit einem tief emotionalen Beitrag auf Instagram berührt. Anlass war der erste Geburtstag ihrer Tochter, den sie mit 16 Fotos aus ihrem Familienleben feierte. Besonders rührend: Fünf dieser Aufnahmen zeigen den ehemaligen Profi des FC Liverpool in innigen, liebevollen Momenten mit seiner Familie. Diogo war im Juli bei einem tragischen Autounfall in Spanien ums Leben gekommen – nur zwei Wochen nach seiner Hochzeit mit Rute. Seine Frau und die drei gemeinsamen Kinder überlebten die Tragödie.

Die Fotos geben intime Einblicke in das Familienleben des einstigen Premier-League-Spielers. Zu den Bildern zählt eine professionelle Aufnahme, auf der das Paar sein Baby liebevoll in rosa Kleidung betrachtet. Ebenso ist ein Moment aus dem Krankenhaus zu sehen, in dem Diogo seine Tochter in einer Babytrage hält. Außerdem finden sich Aufnahmen von Alltagsszenen, wie einem Ausflug in ein Café und einer Feier im berühmten Anfield-Stadion. Zu den Fotos schrieb Rute schlicht und emotional: "Ein ganzes Jahr", begleitet von einem Herz- und einem Stern-Emoji.

Bereits vor vier Monaten hatte die Ehefrau des Fußballers mit rührenden Worten an die kurze, aber innige Zeit mit Diogo erinnert. Damals teilte sie auf Instagram ganz private Hochzeitsbilder und schrieb dazu: "Ein Monat unseres 'Bis der Tod uns scheidet'. Für immer." Mit diesem emotionalen Post ließ sie die Welt an ihrem Schmerz und ihrer Liebe teilhaben. Die Fotos zeigten das Paar an ihrem großen Tag, umgeben von ihren drei Kindern, und machten deutlich, wie tief ihre Verbundenheit war.

Instagram / rutecfcardoso14 Diogo Jota, seine Frau Rute Cardoso und ihre Kinder

Instagram / rutecfcardoso14 Diogo Jota und seine Tochter

