Promihof-Flirt mit Vanessa bringt Marc-Robin ins Wanken

Kaum sind die Kandidaten auf dem Promihof angekommen, knistert es schon zwischen zwei Teilnehmern: Vanessa Brahimi und Marc-Robin Wenz kommen sich bereits am ersten Abend näher. Dabei hatte die Influencerin im Einzelinterview ganz andere Gedanken über ihren Mitstreiter geäußert. In der Show, die am Donnerstag bei RTL+ online ging, stuft sie ihn erst einmal als "absolute Red Flag" ein. Doch sie revidierte ihren ersten Eindruck schnell, als Marc-Robin ihr spielerisch näherkommt. Nach der Annäherung erklärt Vanessa, dass sie ihn bislang sympathisch finde. Auch der Realitystar selbst macht aus seinem Interesse keinen Hehl. Über seine Mitstreiterin sagt er vor laufender Kamera schlicht: "Schon geil." Damit bringt der Flirt gleich zu Beginn einen Vorsatz ins Wanken, den sich Marc-Robin für seine Zeit auf dem Hof eigentlich fest vorgenommen hatte.

Eigentlich wollte Marc-Robin während seiner Teilnahme auf Sex verzichten. Allerdings stellte er sein Durchhaltevermögen direkt nach seinem Einzug selbst infrage. Er hält es nämlich durchaus für möglich, dass es im Verlauf der Show doch dazu kommen könnte. Seine Anziehung zu Vanessa könne dabei eine Rolle spielen, wie er in einem Interview im Rahmen der Show betonte. Der schnelle Sinneswandel der Influencerin und die offenen Worte ihres Mitstreiters zeigen jedenfalls, dass das Interesse auf beiden Seiten vorhanden ist. Wie sich die Annäherung zwischen den beiden weiterentwickelt und ob Marc-Robin seinem Vorsatz am Ende treu bleibt, werden die kommenden Folgen zeigen. Am Donnerstag, 29. Oktober, um 22.15 Uhr wird die zweite Staffel von "Der Promihof" bei RTLZWEI ausgestrahlt – in Doppelfolgen, versteht sich.

Vanessa ist aktuell Single. Zuvor war die Influencerin, die im Jahr 2025 durch ihr TV-Debüt in der Reality-Show Das Sommerhaus der Normalos bekannt wurde, mit Serkan Yavuz (33) liiert. Die Beziehung scheiterte jedoch. In einem Interview mit Creatorin Eva Katharina im Rahmen der Kampf der Realitystars-Premiere warf Vanessa ihm unter anderem leere Versprechungen vor. Zuletzt sorgte sie allerdings für neue Spekulationen rund um ihr Liebesleben. Erst vor Kurzem teilte sie in ihrer Instagram-Story gleich mehrere Liebesbotschaften, die sie zuvor anonymisiert hatte. Darin ging es um starke Gefühle, Sehnsucht und eine gemeinsame Zukunft. Sowohl den Namen als auch das Profilbild des Absenders machte Vanessa unkenntlich. Ob die Nachrichten tatsächlich von einem neuen Partner stammten, verriet sie damals nicht. Umso mehr Aufmerksamkeit dürften nun die Szenen vom "Promihof" auf sich ziehen, in denen sie gemeinsam mit Marc-Robin zu sehen ist – anfangs jedenfalls noch ...

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RTLZWEI Vanessa Brahimi, "Der Promihof"-Teilnehmerin 2026

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Imago Marc-Robin Wenz bei der Premiere von "The 50" Staffel 3, März 2026

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Joyn Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz in "Das große Promi-Büßen"