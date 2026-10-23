Persönlichste Werke: Nico Santos veröffentlicht neues Album

Nico Santos (33) meldet sich mit neuer Musik zurück: Am 30. Oktober 2026 erscheint sein viertes Studioalbum mit dem Titel "POV". Schon kurz darauf feiert das neue Material seine Live-Premiere: Am 9. November 2026 steht der Sänger mit einer ganz besonderen, eigens für dieses Event kreierten Show auf der Bühne der Wiener Stadthalle. Das als Doppelalbum konzipierte Werk beleuchtet zwei völlig unterschiedliche Facetten des Musikers. Während die eine Hälfte voller Energie, Hoffnung und dem für den 33-Jährigen typischen Optimismus steckt, präsentiert sich das Gegenstück wesentlich minimalistischer und nahbarer. Nach eigener Aussage hat Nico noch nie zuvor so persönliche und intime Songs verfasst. Gegenüber oe24 sprach er über seine neu gewonnene Offenheit: "Der Nico vor drei Jahren hätte wahrscheinlich gesagt: Krass, dass du darüber so offen schreibst." Ein besonderes Highlight ist ein vierminütiger Rapsong, in dem der Sänger sein bisheriges Leben in chronologischer Reihenfolge Revue passieren lässt.

Hinter dem Albumtitel steckt ein durchdachtes Konzept. Das "P" steht für "Personal" und damit für die leise, intime Seite des Doppelalbums. Das "O" bedeutet "Optimist" und verweist auf die grundsätzlich positive Lebenseinstellung des Musikers. Was es mit dem "V" auf sich hat, verriet Nico bislang nicht. Mit der Ankündigung, dass noch weitere Musik folgen werde, hält er dieses Detail bewusst offen. Der Entstehungsprozess erstreckte sich über einen längeren Zeitraum: Der Großteil der Tracks reifte in den letzten drei Jahren heran, während manche kreative Ansätze sogar noch weiter zurückreichen. Beim Sound bewies der Sänger echten Experimentiergeist. So zeichnete er für ein Stück komplett allein als Produzent verantwortlich und setzte dabei ausschließlich auf echte Live-Instrumente. Für andere Passagen des Albums holte er sich wiederum internationale Verstärkung und ließ hochkarätige Streicherensembles in Ungarn einspielen. Für den Auftritt in Wien, dessen Vorbereitungen bereits seit Anfang 2026 laufen, kombiniert er bekannte Hits, neue "POV"-Songs und Material seines deutschsprachigen Albums, das er 2025 unter dem Namen Santos veröffentlichte. Auch spanische Einflüsse aus seinen 20 Lebensjahren in Spanien sollen einfließen. Bei der Inszenierung will er Optik und Musik ausgewogen verbinden und verspricht gegenüber oe24 "eine schöne Mitte von beidem".

Die Weiterentwicklung betrifft jedoch keineswegs nur seine Musik. Seit dem Sommer 2024 erlebt der Sänger das Abenteuer Vaterschaft – ein Meilenstein, der seine neuen Songs spürbar geprägt hat. Seinem Nachwuchs hat er sogar ein ganz persönliches Lied gewidmet, das fester Bestandteil der neuen Platte ist. Nico betont, dass ihn das Familienleben in vielerlei Hinsicht geerdet habe. Seine Prioritäten haben sich seit der Geburt grundlegend verschoben, sodass er inzwischen auch seiner beruflichen Laufbahn mit deutlich mehr Gelassenheit begegnet. Mit dem Doppelalbum erfüllt sich der Musiker zudem einen lang gehegten Wunsch. Der Grund dafür liegt in seiner Kindheit: Seine Eltern waren als Jazz- und Grungemusiker tätig und spielten ihm früher häufig Doppel-LPs vor. So entstand schon damals seine besondere Verbindung zu diesem Format, das er nun selbst umsetzen konnte.

Anzeige Anzeige

Imago Sänger Nico Santos bei der Einslive Krone in Bielefeld, 04.12.2025

Anzeige Anzeige

Joyn Sänger Nico Santos bei "The Voice of Germany" 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nicosantosofficial Nico Santos, Sänger