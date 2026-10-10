Serena Williams bekommt eigene Barbie mit starker Botschaft

Serena Williams (45) hat es in die Spielzeugregale geschafft: Der Hersteller Mattel ehrt die Tennisikone mit einer eigenen Puppe: der "Barbie Signature Serena Williams Doll", die ab sofort im Handel erhältlich ist. Als Inspiration für die Puppe diente ein absoluter Meilenstein ihrer Karriere: ihr unvergesslicher Triumph bei den Australian Open 2005. Nach einer schweren Knie-OP kämpfte sie sich damals zurück und feierte ihren siebten Grand-Slam-Einzeltitel. Genau so detailverliebt ist auch der Look der Barbie: Sie trägt das ikonische grün-weiße Cut-out-Oberteil mit Mesh-Einsätzen, kombiniert mit einem weißen Rock und dem charakteristischen weißen Stirnband. Passende Tennisschuhe, hohe Socken und silberne Ohrringe machen das Outfit perfekt. Als cooles Extra bringt die Puppe einen detailgetreuen Wilson-Schläger und einen Tennisball mit. Für die Sportlerin selbst steckt hinter der Miniaturausgabe vor allem eine Botschaft an junge Mädchen: Sie sollen sehen, dass sie große Ziele verfolgen, Grenzen überwinden und ihren eigenen Weg wählen können.

Der erste Anblick der Puppe sei für die Sportlerin ein bewegender Moment gewesen. "Als ich aufwuchs, sah ich nicht viele Mädchen, die so aussahen wie ich und denen gesagt wurde, dass dem, was sie werden könnten, keine Grenzen gesetzt sind", erklärte Serena in einer Pressemitteilung von Mattel, aus der The Hollywood Reporter zitiert. Und weiter: "Ich möchte, dass jedes Mädchen, das mit dieser Puppe spielt, Möglichkeiten sieht – nicht nur in mir, sondern in sich selbst. Sie kann groß träumen, hart arbeiten, die Richtung ändern, Grenzen überwinden und alles werden, was sie sich aussucht." Die Veröffentlichung der Barbie erfolgt pünktlich zum Internationalen Mädchentag. Mattel würdigt damit den gigantischen Einfluss der Ausnahmesportlerin auf den Sport, die Modewelt, die Wirtschaft und die Popkultur. Hand in Hand mit dem Launch spendet das Barbie Dream Gap Project auf Serenas persönlichen Wunsch hin an Mrs. Rina's House of Blessings. Die Hilfsorganisation stärkt Bildungsprojekte für benachteiligte Kinder und Familien im Martin County in Florida – quasi direkt um die Ecke von Serenas Wahlheimat Jupiter.

In der Familie ist Serena mit dieser Ehrung allerdings nicht allein: Ihre ältere Schwester Venus Williams (46) bekam bereits im August eine eigene Puppe, die in der Reihe "Barbie Inspiring Women Series" erschien. Auch bei ihr griffen die Designer einen besonderen Karrieremoment auf. Als modisches Vorbild dient das legendäre Outfit aus dem Wimbledon-Finale 2007, in dem Venus ihre Kontrahentin Marion Bartoli (42) in zwei Sätzen vom Platz fegte und ihren vierten Titel auf dem heiligen Rasen perfekt machte. Damit haben es nun endlich beide Williams-Schwestern in die berühmte Plastikform geschafft – jede als Hommage an einen ihrer größten Meilensteine auf dem Court. Serena hatte zwar schon 2022 ihr Karriereende verkündet, feierte später jedoch ein kurzes Comeback und schlug dank Wildcards erneut in Wimbledon und bei den US Open auf. Weitere Pläne für eine Fortsetzung ihrer sportlichen Laufbahn machte die zweifache Mutter bislang nicht öffentlich.

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Imago Serena Williams präsentiert ihre Barbie Signature Puppe, inspiriert von den Australian Open 2005

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Imago Serena Williams wird mit einer Barbie Signature Puppe zu ihrem Australian-Open-Look 2005 geehrt.

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Getty Images Venus Williams bei den Oscars 2022