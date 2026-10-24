Frieden: So steht Ex Elin Nordegren heute zu Tiger Woods

Die Scheidung von Elin Nordegren (46) und Tiger Woods (50) sorgte für Trubel und Drama. Lange herrschte zwischen ihnen ein echter Rosenkrieg. Doch mittlerweile scheinen sich die Wogen geglättet zu haben – zumindest wenn es um die gemeinsamen Kinder Sam Alexis und Charlie Axel geht. Elins Vater Thomas Nordegren bestätigte dies nun gegenüber der schwedischen Zeitung Expressen. "Was die Elternrolle angeht, läuft es gut. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich andere geschiedene Eltern bei den Sportveranstaltungen ihrer gemeinsamen Kinder treffen. Das haben sie die ganze Zeit getan, auch wenn es um seine Schwester geht", erklärte Thomas. Elin zeigt sich öffentlich nur selten, um ihre Privatsphäre zu schützen, ist aber immer als Unterstützung dabei.

Die Ehe von Elin und Tiger hielt sechs Jahre lang. Die Scheidung wurde 2010 offiziell vollzogen. Vorausgegangen war die Enthüllung zahlreicher Affären des Golfstars, die den Skandal damals zu einem globalen Medienereignis machten. Als gebürtige Schwedin zog sich Elin danach jedoch nicht in ihr Heimatland zurück, sondern zog mit den Kindern nach Florida, wo sie seitdem ein eher ruhiges Leben führt. Beruflich wollte sie sich nach der Scheidung komplett neu orientieren: Vier Jahre später beendete sie ihr Psychologiestudium am Rollins College – und das als Jahrgangsbeste. Neun Jahre lang hatte sie dafür die Abendkurse besucht. Laut Expressen arbeitet sie heute als Psychologin.

Während Elin ihr Leben in Ruhe und abseits des Rampenlichts lebt, stand Tiger in den vergangenen Monaten immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit – allerdings nicht aus den besten Gründen. Anfang des Jahres wurde Tiger wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt. Der Golfstar hatte einen Unfall gebaut, bei dem jedoch niemand verletzt wurde. Dennoch ließ sich Tiger in eine Entzugsklinik in der Schweiz einweisen, bevor er im September zusätzlich seinen Führerschein abgeben musste.

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Vince Bucci / Getty Images Tiger Woods und Elen Nordegren bei einem Lakers-Game in Los Angeles

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Getty Images Elin Nordegren im Mai 2016

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Getty Images Mugshot von Tiger Woods, März 2026