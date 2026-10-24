Promihof-Einzug: Vanessa Brahimi schießt gegen Pick-me-Girls

Bei der zweiten Staffel von Der Promihof geht es offenbar von der ersten Minute an zur Sache: Vanessa Brahimi zieht auf den Hof und stellt direkt klar, mit welchem Typ Frau sie dort überhaupt nicht klarkommt. Gemeint sind sogenannte Pick-me-Girls – also Frauen, die sich aus Sicht des Realitystars besonders um die Aufmerksamkeit von Männern bemühen. Ihre Abneigung erklärt sie ganz pragmatisch: Diese Frauen würden gegen sie schießen, um bei Männern zu punkten, mit denen sie selbst bereits etwas hatte. Ungünstig nur, dass die Produktion offenbar ein Gespür für brisante Konstellationen hat. Noch am ersten Abend zieht ausgerechnet Model Julia Römmelt (32) ein – eine der Frauen, die Vanessa eindeutig dieser Kategorie zuordnet. Damit treffen die beiden unmittelbar aufeinander, und das auf engem Raum zwischen Stall und Hofgelände.

Wie klar Vanessa ihre Meinung ausdrückt, zeigt ihre Ansage in der Sendung: "Ich hasse Pick-me-Girls und ich kann auch gar nicht mit denen, weil die natürlich gegen mich schießen, um bei den Männern dann gut anzukommen, mit denen ich was hatte", erklärt sie bei "Der Promihof". Dabei belässt sie es nicht bei allgemeinen Andeutungen, sondern nennt konkrete Namen: Neben Julia zählt sie auch Sandra Sicora (34) und Emma Fernlund (25) zu jener Gruppe, mit der sie nach eigener Aussage einfach nicht kann. Die direkte Konfrontation scheint die Reality-TV-Bekanntheit dennoch nicht zu fürchten. Trotz der möglichen Spannungen mit Julia betont Vanessa, dass die Show ihr grundsätzlich jede Person auf den Hof schicken könne. Eine Einladung zum Zusammenstoß, die auf dem Promihof wohl nicht lange ungenutzt bleiben dürfte.

Vanessa und Julia zählen beide zum bereits feststehenden Cast der zweiten Staffel – allerdings nicht als gemeinsames Duo. Das Format setzt auf Teams: Vanessa tritt zusammen mit Zoe Müllner an, während Julia an der Seite von René Dost (57) ins Rennen geht. Neben den beiden Frauen versammeln sich zahlreiche bekannte Reality-TV-Gesichter auf dem Hof. Dazu gehören unter anderem Christina Dimitriou (34), Vanessa Nwattu (26), Kevin Njie (30), Matthias Mangiapane (43), Kate Merlan (39) und Jennifer Iglesias (28). Vanessas Ansage gegen die Pick-me-Girls fällt somit in einer großen Runde, in der sich viele Teilnehmer schon aus früheren Formaten kennen. Wie sich das Verhältnis zwischen Vanessa und Julia während der Staffel entwickelt und ob die angekündigten Spannungen tatsächlich eskalieren, werden die kommenden Folgen zeigen. "Der Promihof" – ab dem 22. Oktober auf RTL+ sowie ab dem 29. Oktober um 22:15 Uhr bei RTL ZWEI.

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RTLZWEI Vanessa Brahimi, "Der Promihof"-Teilnehmerin 2026

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RTLZWEI Julia Römmelt, "Der Promihof"-Teilnehmerin 2026

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RTLZWEI Die "Promihof"-Teilnehmer Vanessa Brahmini, Kevin Njie, Suki Teigan, Matthias Mangiapane, Julia Römmelt, Andrew Weiß, René Redo, Thomas Dragunski