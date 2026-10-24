"Schwanger": Charlotte Engelhardt überrascht mit Tier-News

"Ich bin schwanger!" – Mit diesen Worten und der nachfolgenden Kunstpause sorgt Charlotte Engelhardt (48) für einen echten Paukenschlag. Gefallen ist der Satz in ihrem Podcast "The Real Ex-Wives", den die Moderatorin gemeinsam mit Georgina Stumpf bei RTL+ aufnimmt. Wer nun mit Babynews rechnet, irrt: Das Geständnis bezieht sich nur auf tierischen Familienzuwachs. Charlotte hat die Hündin Lala bei sich aufgenommen. Die Vierbeinerin stammt aus Bosnien und lebte dort zuvor in einer Tötungsstation. Mit der Adoption bekommt Lala nun ein neues Zuhause und damit eine zweite Chance. Für Charlotte ist der Neuzugang offenbar weit mehr als nur ein weiteres Haustier. Lala ist bereits die fünfte Hündin in ihrem Haushalt. "Die löst in mir Schwangerschaftsgefühle aus", erklärte die Moderatorin in der Podcastfolge.

Angekündigt hatte Charlotte, die gerne private Details mit ihren Hörerinnen und Hörern teilt, die Neuigkeit im Podcast mit den Worten: "Ich hab noch eine Sache, die ich unbedingt loswerden muss." Mit ihrem anschließenden Schwangerschaftssatz sorgte sie zunächst auch bei ihrer Podcastkollegin für Schnappatmung, ehe sie das Ganze auflöste und den neuen Mitbewohner vorstellte: "Darf ich vorstellen, das ist die schläfrige Lala." Besonders schön: Lala muss ihre Hundeschwester nicht vermissen. Denn auch Charlottes Schwester hat sich für eine Adoption entschieden – und zwar ausgerechnet für Lalas Schwester. Damit haben beide Hündinnen, die aus derselben Tötungsstation gerettet wurden, ein Zuhause in derselben Familie gefunden. Nun sind also die beiden Geschwisterpaare vereint.

Charlotte ist bereits Mutter von zwei Kindern und legt großen Wert auf ihren eingespielten Familienalltag. Auch ihre Eigenständigkeit ist der Moderatorin wichtig – das machte sie zuletzt sogar mit Blick auf eine mögliche neue Partnerschaft deutlich. Vor einigen Wochen stellte die Ex-Frau von Rapper Sido (45) in ihrem Podcast klar, dass in ihren vier Wänden kein neuer Mann mehr einziehen werde. An dieser Haltung hat sich offenbar nichts geändert. Dennoch wächst ihr Haushalt nun weiter: Lala gesellt sich zu den vier Hunden, die ohnehin schon bei Charlotte leben.

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Imago Charlotte Engelhardt, August 2026

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Instagram / charlottewuerdig Georgina Stumpf und Charlotte Würdig im Mai 2025

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Kammerer,Bernd / ActionPress Charlotte Würdig und Sido in Frankfurt am Main