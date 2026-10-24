"Alles too much": Suki Tegan ist vom "Promihof" überfordert

Für Suki Tegan beginnt ihr erstes Reality-TV-Abenteuer alles andere als entspannt. Als neue Kandidatin zieht die Influencerin bei Der Promihof ein, doch schon bei ihrer Ankunft fühlt sie sich von der ungewohnten Situation überfordert. Während ihre Mitbewohner bereits eine eingespielte Gruppe bilden, muss sich Suki erst einmal zwischen den vielen fremden Gesichtern und dem Trubel zurechtfinden. "In der ersten Sekunde ist mir alles too much", gesteht sie in der Sendung. Besonders schwierig sei für sie das Gefühl, dass alle anderen bereits genau wüssten, wie der Alltag auf dem Hof funktioniert, während sie selbst noch völlig orientierungslos sei. Ihre Situation erinnert Suki an ein Schulkind, das mitten im Schuljahr in eine neue Klasse kommt. Statt sich sofort unter die anderen Kandidaten zu mischen, beobachtet sie das Geschehen deshalb zunächst lieber aus der Distanz.

Wie schwer Suki der Einstieg fällt, zeigt sich auch im Gespräch mit Julia Römmelt (32). Als diese die Neuankömmlingin auffordert, etwas über sich zu erzählen, hält sich die Influencerin lieber bedeckt. Statt gleich persönliche Details preiszugeben, möchte sie zunächst ihre Mitbewohner besser kennenlernen. Schließlich sind ihr die anderen Kandidaten noch völlig fremd, und auch Freundschaften hat sie auf dem Hof bislang nicht geschlossen. Mit ihrer zurückhaltenden Art sorgt Suki allerdings für gemischte Reaktionen. Matthias Mangiapane (43) und Vanessa Brahimi finden das Verhalten der neuen Mitstreiterin zunächst etwas merkwürdig. Ganz ohne Verständnis bleibt die Situation jedoch nicht: Matthias bezeichnet Suki als goldig und räumt ein, dass sie wohl einfach etwas Zeit brauche, um sich an die ungewohnte Gemeinschaft zu gewöhnen. Ob sie mit den anderen noch warm wird, bleibt abzuwarten.

In der zweiten Staffel von "Der Promihof" tritt Suki gemeinsam mit Kevin Njie (30) als Duo an. Die beiden müssen sich unter anderem gegen Julia Römmelt und René Dost (57), Matthias Mangiapane und Fabian Laith sowie Zoe Müllner und Vanessa Brahimi behaupten. Dabei steht für die Neuankömmlingin nicht nur der Wettbewerb im Mittelpunkt, sondern auch die Herausforderung, ihren Platz innerhalb der Gruppe zu finden. Schließlich haben sich zwischen den anderen Kandidaten bereits erste Dynamiken und Allianzen entwickelt. Dass ausgerechnet einige ihrer Konkurrenten Sukis Verhalten aufmerksam beobachten und kommentieren, macht die Eingewöhnung nicht unbedingt leichter. Während die übrigen Teams bereits miteinander vertraut wirken, muss Suki erst noch herausfinden, wem sie auf dem Hof vertrauen kann. Ob ihr Teampartner Kevin ihr dabei den Einstieg erleichtern kann, wird sich zeigen.

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Instagram / evilsuki Suki Tegan, Influencerin

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IMAGO / Beautiful Sports Kevin Njie, November 2024

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RTLZWEI Vanessa Brahimi, "Der Promihof"-Teilnehmerin 2026