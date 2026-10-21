Nach Eklat in Late-Night-Show: Kontaktierte Ariel Francesca?

Francesca Morgese hat ihre Zeit im Promi Big Brother-Container hinter sich – und sprach direkt nach ihrem Auszug über ein heikles Thema. Im Interview mit Promiflash verriet sie, wie es nach dem Streit mit Realitystar Ariel (23) um das Verhältnis der beiden steht. Eine Annäherung gab es offenbar nicht: "Tatsächlich habe ich von Ariel nichts gehört", stellte Francesca klar. Seit dem Eklat in "Promi Big Brother – Die Late Night Show" habe sich ihre Reality-Kollegin also nicht bei ihr gemeldet. Der Konflikt war bereits zu Beginn der Staffel eskaliert: Während Ariel in der Late-Night-Show gegen Francesca austeilte und dabei auch private Details öffentlich machte, sprach Francesca zeitgleich im TV-Container über die Schweizerin. Von den Aussagen ihrer Kontrahentin bekam sie während ihrer Zeit im Container allerdings nichts mit.

Genau das möchte die Reality-Bekanntheit nun nachholen – allerdings ohne sich dabei unter Druck zu setzen. "Ich werde mir das Ganze aber noch in Ruhe anschauen", kündigte Francesca gegenüber Promiflash an. Besonders aufgewühlt scheint sie von der Situation nicht zu sein. Wie sie betonte, liegt der Streit für sie längst in der Vergangenheit: "Von meiner Seite war das Thema schon vorher abgeschlossen – das ist inzwischen auch mehr als eineinhalb Jahre her." Ob sie nach dem Anschauen der Sendung doch noch Gesprächsbedarf sieht, ließ die Influencerin offen. Ein erneuter Kontakt zwischen den beiden Frauen ist bislang jedenfalls nicht bekannt.

Im Kern des Konflikts stehen unterschiedliche Erinnerungen an die damaligen Ereignisse rund um Ariels Ex-Partner Giuliano Lorenzo Hediger. Ariel behauptete, Francesca habe während ihrer Beziehung mit Giuliano etwas mit ihm gehabt und sie anschließend darüber getäuscht. Im Container schilderte Francesca die Geschehnisse allerdings anders: Nach einem ersten Kontakt habe Giuliano sie aus nicht nachvollziehbaren Gründen auf Instagram blockiert. Erst zwei Jahre später sei sie wieder freigeschaltet worden. Kurz darauf habe Giuliano ihr folgende Nachricht geschrieben: "Ich hatte eine Freundin. Ich möchte dich noch immer kennenlernen." Als die beiden schließlich begannen, sich zu daten, habe Francesca plötzlich anonyme Hassnachrichten erhalten. Francesca hielt es für möglich, dass Ariel die anonymen Beleidigungen verfasst habe.

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Imago Ariel beim Fame Fighting 4 in der Grugahalle in Essen

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francibrinley Francesca Morgese im Januar 2026

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RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel