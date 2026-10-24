Warum? Ski Aggu verhängt Handyverbot für seine Konzerte

Ski Aggu (28) geht im Februar und März 2027 mit seiner "Insider Tour" auf die Bühne – und stellt seine Fans dabei vor eine ungewöhnliche Bedingung. Wie der Rapper der Deutschen Presse-Agentur verriet, sind Smartphones bei den Shows nicht erlaubt. Der Berliner spielt im Rahmen der Tour in zehn Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Los geht es in Rostock. Statt große Teile der Konzerte zu filmen, sollen die Besucher die Abende bewusst erleben. Das Handyverbot hatte der Musiker bereits bei der Ankündigung der Tour vor wenigen Tagen öffentlich gemacht. Nun erklärte er den Grund für die Entscheidung: "Als selbst handysüchtige Person sage ich, dass wir uns zu unserem Glück zwingen müssen, indem wir Handys auf dem Konzert verbieten." Statt ständig Videos aufzunehmen, sollen die Besucher die Musik und die Stimmung bewusster wahrnehmen. Ski Aggu wünscht sich demnach, dass sein Publikum die Erinnerungen an den jeweiligen Abend vor allem im Kopf und nicht nur als Dateien auf dem Smartphone mit nach Hause nimmt.

Generell hat der Musiker nichts gegen Handys bei Konzerten. Auch er selbst zückt die Kamera, wenn auf einer Bühne etwas Besonderes passiert. Was ihn stört, ist das Ausmaß, das die Smartphone-Nutzung im Publikum inzwischen angenommen hat. "Aber die kollektive Nutzung hat so sehr überhandgenommen, dass die Leute sich wieder nach einem handyfreien Ort sehnen. Genauso ist es ja auch in vielen Nachtclubs", erklärte er gegenüber dem Newsportal. Strenge Kontrollen oder technische Hilfsmittel sind für die Umsetzung offenbar nicht geplant. Stattdessen setzt Ski Aggu auf Vertrauen: "Ich denke, dass sich das Publikum daran hält und die Regel respektiert." Seine Auftritte richten sich laut dem Musiker an seine treuesten Fans und folgen auf das kurz zuvor veröffentlichte Album "Ski Aggu Musik". Ganz neu ist das Konzept handyfreier Konzerte allerdings nicht. Auch bei Shows von Bob Dylan (85) und Phoebe Bridgers (32) waren Smartphones bereits verboten. RIN und Schmyt gaben ihrer gemeinsamen Konzertreise sogar den passenden Namen "No Phones Allowed".

Hinter dem Künstlernamen Ski Aggu steckt August Jean Diederich. Markenzeichen des Berliners ist seine Skibrille, die er bei seinen öffentlichen Auftritten trägt. Gleichzeitig verfügt der Musiker in den sozialen Medien über eine große Reichweite und landete dort bereits mehrere virale Erfolge. Erst vor rund neun Wochen sorgte eine spontane Online-Aktion für Schlagzeilen: Gemeinsam mit Almani AOB streamte er vom Bahnsteig des Berliner U-Bahnhofs Tempelhof auf Twitch. Weil sich dort immer mehr Menschen versammelten und die Sicherheit laut Polizei nicht mehr gewährleistet war, beendeten Beamte die unangemeldete Aktion und verwiesen beide Musiker aus dem Bahnhof. Bei der "Insider Tour" soll bewusst der unmittelbare Konzertmoment im Mittelpunkt stehen.

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Getty Images Rapper Ski Aggu beim Hurricane Festival 2024 in Scheeßel

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Imago Ski Aggu alias August Jean Diederich beim Ski Opening 2025 in Bad Hofgastein

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Action Press / AEDT Ski Aggu, November 2023