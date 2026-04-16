Nach TV-Küssen: Ski Aggu bestätigt bisexuelle Poly-Beziehung

Rapper Ski Aggu (28) hat klargestellt, dass seine bisexuelle Beziehung zu einem Mann und einer Frau keine PR-Aktion ist. Nachdem der Berliner Musiker vor wenigen Tagen im Sat.1-Frühstücksfernsehen für Aufsehen gesorgt und beide Partner vor laufender Kamera geküsst hatte, meldete er sich nun erneut bei seinen Fans – und widersprach dabei dem Statement eines Moderators der Sendung vehement. Ski Aggu, der nach einem längeren Aufenthalt in Australien völlig verändert zurückgekehrt sein will, betonte deutlich: Er lebe seine Beziehung tatsächlich so, wie er es in diesem Moment gezeigt hatte.

Auslöser für seine Reaktion war ein Instagram-Statement von Moderator Chris Wackert, der den Auftritt des Rappers gegenüber seinen Followern als PR-Aktion eingeordnet hatte, die darauf ausgelegt gewesen sei, "maximale Aufmerksamkeit zu erzielen". Chris hatte zudem darauf hingewiesen, dass Ski Aggu in erster Linie eine Kunstfigur sei und der Auftritt "natürlich PR für eine Art Comeback" gewesen sei. Darunter meldete sich August Jean Diederich, wie Ski Aggu bürgerlich heißt, jetzt in einem Kommentar direkt zu Wort: "Hey Chris, kleine Sidenote am Rande: Das war keine PR. Ich bin wirklich so. LG Aggu", schrieb er.

Ski Aggu ist laut seinem Narrativ komplett verändert aus Australien zurückgekehrt: mit langen Haaren, einer neuen Brille und einem veränderten Sprechtempo. Der Rapper erklärte, er habe sich im Ausland eine mehrmonatige Auszeit gegönnt und dabei zu sich selbst gefunden. Besonders in Erinnerung blieb vielen Zuschauern auch der Moment, in dem er Moderatorin Marlene Lufen (55) im Studio die Füße massierte. Bereits in diesem Augenblick hatten viele Beobachter spekuliert, ob hinter dem gesamten Auftritt eine PR-Strategie stecke – nicht zuletzt, weil in Kürze ein neuer Song des Rappers erscheinen soll.

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