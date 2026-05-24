Ski-Aggu-Trennung: Ikkimel überrascht mit klarer Haltung

Ikkimel (29) und Ski Aggu (28) sind schon länger kein Paar mehr – und die Künstlerin überrascht jetzt mit einer sehr klaren Haltung zu ihrem Liebes-Aus. Im Podcast "SHZ wir müssen reden" sprach Melina Strauß, wie Ikkimel bürgerlich heißt, mit Host Kim Viktoria Koch offen über das Ende der viel beachteten Beziehung. Die Musikerin und der Rapper hatten monatelang mit öffentlichen Flirts, gemeinsamen Bühnenauftritten und sogar Andeutungen über eine mögliche Hochzeit für Gesprächsstoff gesorgt, bevor sie im Juni 2025 gemeinsam erklärten: "Wir sind ab jetzt offiziell getrennt." Statt Trauer oder Drama wünscht sich die Sängerin nun allerdings eine ganz andere Reaktion auf das Beziehungsende: "Ich bin Fan davon, Menschen nach der Trennung zu beglückwünschen", stellte sie im Podcast klar.

Ikkimel erklärte, in der Gesellschaft sei oft Mitleid die erste Reaktion, dabei sei für sie das Gegenteil passend. "Was tut dir denn leid? Du hast dich entschieden, dein Leben weiterzuleben und anders glücklicher zu werden – und das ist eine starke und beglückwünschenswerte Entscheidung", betonte sie und machte deutlich, dass sie Trennungen als bewusste Entscheidung für ein anderes, hoffentlich glücklicheres Leben sieht. Spekulationen, wonach die Beziehung und die Trennung nur ein Promo-Move gewesen seien, räumte Ikkimel im Podcast direkt mit aus dem Weg. Für sie und Ski Aggu sei von Anfang an klar gewesen, dass sie die Trennung offen kommunizieren, aber danach nicht mehr öffentlich ausschlachten wollen.

Während privat ein Kapitel endet, beginnt für Ikkimel beruflich ein neues. Ihr aktuelles Album "Poppstar" ist am 15. Mai erschienen und zeigt einmal mehr, wie eng bei ihr persönliche Veränderungen und kreative Phasen zusammenhängen. "Ich erfinde mich ja immer wieder neu", sagte sie im Podcast. Schon in der Vergangenheit hatte die Sängerin ihre verschiedenen Rollen als Rapperin, Sängerin und Social-Media-Star genutzt, um unterschiedliche Seiten von sich zu zeigen. Nun geht sie diesen Weg mit neuer Musik und als Single weiter – und das äußerst erfolgreich. Mit ihrer frisch angekündigten "Poppstar"-Arena-Tour setzte sie innerhalb von nur acht Stunden mehr als zwei Millionen Euro um.

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Imago Sängerin Ikkimel auf dem Roten Teppich bei der Polyton-Preisverleihung 2024 in den Berliner Atelier Gardens

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Getty Images Rapper Ski Aggu beim Hurricane Festival 2024 in Scheeßel

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Imago Ikkimel beim Heroes Festival

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