Fan wirft Ski Aggu bei Auftritt einen Bierkrug an den Kopf

Schockmoment für Ski Aggu (28) in den Bündner Bergen: Beim Open Air Lumnezia in Graubünden wurde der Berliner Rapper mitten in seiner Show von einem Bierpitcher am Kopf getroffen. Der Vorfall ereignete sich, als Ski Aggu gerade von der Bühne aus das feiernde Publikum ansprach. Zuvor hatte er mit der Kultnummer "W. Nuss vo Bümplitz" bereits die inoffizielle Schweizer Nationalhymne angestimmt, als plötzlich der Krug aus der Menge auf die Bühne flog und ihn direkt erwischte. Kurz irritiert schaute der Musiker ins Publikum, breitete fragend die Arme aus – und machte dann einfach weiter, wie das Newsportal 20 Minuten berichtet.

Auf TikTok veröffentlichte Ski Aggu später ein Video der Szene und nahm den Treffer mit gewohnt trockenem Humor: "Nächstes Mal bitte einen vollen Becher werfen", schrieb er zu dem Clip. Seine Fangemeinde sah das allerdings deutlich weniger locker und reagierte in den Kommentaren empört. Viele bezeichneten die Aktion als respektlos und gefährlich und machten ihrem Ärger Luft.

Ski Aggu, der mit seinem Auftritt im Frühstücksfernsehen im April für Schlagzeilen sorgte, lässt sich von dem Zwischenfall jedenfalls nicht aus der Bahn werfen. Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen August Jean Diederich heißt, setzt seine Schweiz-Tour fort. Währenddessen nutzte Farid Bang (40) die Gelegenheit für einen Scherz: Der Rapkollege inszenierte sich auf Social Media spaßeshalber als vermeintlicher Bierkrug-Werfer und forderte seine Community dazu auf, das Video zu verbreiten: "Verbreitet das Video, damit man so etwas häufiger auf Rapkonzerten sieht."

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Getty Images Rapper Ski Aggu beim Hurricane Festival 2024 in Scheeßel

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Imago Ski Aggu bei der Preisverleihung der 1LIVE Krone 2025

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Instagram / faridbangbang Farid Bang, Rapper