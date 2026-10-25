Laura Maria Rypa klärt über die Gründe ihrer Zahnschiene auf

Laura Maria Rypa (30) trägt derzeit eine Zahnschiene, obwohl sie mit ihrem Lächeln grundsätzlich sehr glücklich ist. In ihrer Instagram-Story offenbarte der Social-Media-Star, was hinter der Behandlung steckt. Demnach stört sie lediglich eine winzige Fehlstellung im Bereich ihrer unteren Zähne. Um ihren Fans zu zeigen, worum es ihr geht, präsentierte sie die betroffene Stelle. So liegt ein einzelner Zahn lediglich ein wenig über seinem direkten Nachbarzahn. "Und dieser Zahn geht minimal über den anderen Zahn. Also, es ist wirklich ganz, ganz, ganz, ganz, ganz klein", schilderte sie. Die Schiene soll nun dafür sorgen, dass die kleine Unebenheit an der unteren Zahnreihe verschwindet.

Für ihre Community war die minimale Fehlstellung selbst aus nächster Nähe kaum zu erkennen. "Ich bin eigentlich wirklich super zufrieden mit meinen Zähnen. Ich liebe meine Zähne, aber es ist sehr minimal", gesteht die Influencerin. Weitere Punkte, die sie an ihren Zähnen stören, nannte Laura deswegen nicht. Lange warten muss sie dafür nach eigener Aussage ebenfalls nicht: Schon nach drei Monaten soll die Behandlung beendet sein. Danach möchte der Social-Media-Star vollständig gerade Zähne haben und das kleine Detail, das anscheinend nur sie persönlich stört, korrigiert wissen.

Abseits solcher persönlichen Beautythemen teilt Laura Maria Rypa auf Instagram auch regelmäßig Momente aus dem Familienalltag. Zuletzt nahm sie sich ganz bewusst einen Tag allein für ihren ältesten Sohn Leano. Das Mutter-Sohn-Duo besuchte zunächst gemeinsam den Sport und machte es sich danach beim Kuscheln gemütlich. Damit Leano in dieser Zeit ihre volle Aufmerksamkeit bekam, ging es für den kleinen Amelio zu den Großeltern. So konnte die Influencerin ihrem Sohn exklusive Mutter-Sohn-Zeit schenken. Einen direkten Blick auf Leanos Gesicht gewährte Laura ihren Fans dabei allerdings nicht - ihre Kinder versucht sie, soweit es geht, aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

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Imago Laura Maria Rypa beim The Ultimate Hype Box-Event in der Rudolf-Weber-Arena, Oberhausen, 04.10.2025

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, September 2026

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardis Söhne, September 2026