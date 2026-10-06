Gewusst? Angelina Jolie gehören 39 Hektar Land in Kambodscha

Rund 39 Hektar Land in der kambodschanischen Provinz Battambang gehören Angelina Jolie (51) – und der Grundstein für diese enge Verbindung wurde bereits 2001 gelegt. Damals stand die Schauspielerin für "Lara Croft: Tomb Raider" vor der Kamera, unter anderem an den berühmten Tempelanlagen von Angkor Wat. Am Filmset erlebte sie die verheerenden Auswirkungen von Landminen und die humanitäre Not der Bevölkerung hautnah – das berichtet das Magazin Merkur. Diese Erfahrung machte aus dem reinen Hollywood-Dreh den Startschuss für ein jahrzehntelanges Engagement für die Menschen und die Umwelt in Südostasien. Im Jahr 2003 erwarb die Schauspielerin schließlich das Areal, um dort ein langfristiges Naturschutz- und Community-Projekt ins Leben zu rufen. Ihre tiefe Verbundenheit mit dem Land gipfelte wenig später in einem ganz offiziellen Akt: Seit 2005 besitzt die sechsfache Mutter auch die kambodschanische Staatsbürgerschaft. Ihre Beziehung zu dem Land beschränkt sich damit längst nicht mehr auf einen Filmdreh, sondern ist zu einem festen Bestandteil ihres Lebens geworden.

Im selben Jahr gründete der Hollywood-Star die Maddox Jolie-Pitt (25) Foundation, die inzwischen unter dem Namen Maddox Foundation bekannt ist. Namensgeber ist ihr ältester Sohn Maddox, der aus Kambodscha stammt und 2002 von ihr adoptiert wurde. Anfangs setzte sich die Organisation primär für den Schutz ländlicher Dörfer und die Entminung krisengeschüttelter Regionen ein, später weitete sie ihr Spektrum aus. Seither bekämpft die Stiftung auch Wilderei, den illegalen Tierhandel und die Abholzung der Wälder. Bis 2006 übernahm die Initiative zudem die Schirmherrschaft über das knapp 61.000 Hektar große Reservat namens Samlaut Multiple Use Area. Einheimische wurden als Ranger angestellt und gehen dort auf Patrouille – seit 2016 sind sie offiziell Staatsbedienstete unter Aufsicht des kambodschanischen Umweltministeriums. Darüber hinaus unterstützt die Foundation abgelegene Dörfer mit Schulen, Brunnen und Gesundheitszentren. Auch Landwirte und Imker erhalten Hilfe, um ihre Erträge und Einkommen zu verbessern. International begann ihr humanitäres Engagement ebenfalls früh: Im August 2001 wurde sie im Genfer Palais des Nations zur UNHCR-Sonderbotschafterin ernannt.

Künftig möchte Angelina "ein bisschen nomadisch" leben und mehr Zeit außerhalb der USA verbringen. Wegen des jahrelangen Rosenkriegs um das Sorgerecht mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt (62) war ihr Lebensmittelpunkt lange Zeit fest an Los Angeles gekoppelt. Da mittlerweile jedoch alle sechs Kinder das Erwachsenenalter erreicht haben, kann die Oscar-Preisträgerin ihre Zukunft völlig unbeschwert planen. Ein fester Heimathafen für gemeinsame Familientreffen in den USA soll zwar erhalten bleiben, doch die Schauspielerin liebäugelt bereits damit, künftig zwischen verschiedenen Kontinenten zu pendeln. Kambodscha wird dabei wegen ihrer tiefen persönlichen und familiären Wurzeln zweifellos eine absolute Herzensangelegenheit bleiben. Während ihr Bezug zu dem Land einst mit "Lara Croft" begann, steht unterdessen schon die nächste Adaption des Stoffes in den Startlöchern: In der geplanten Serie für Prime Video übernimmt Sophie Turner (30) die Hauptrolle. Nach Angelina hatte zuvor bereits Alicia Vikander (38) die Archäologin auf der Kinoleinwand verkörpert.

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Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

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Imago Angelina Jolie als Lara Croft in "Lara Croft: Tomb Raider", 2001

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Getty Images Angelina Jolie, Februar 2025