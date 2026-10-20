Selbst erwählt? Jay-Z soll während des Super Bowls performen

Beim Super Bowl LXI im Februar 2027 in Los Angeles könnte ausgerechnet der Künstler bei der Halbzeitshow auftreten, der sonst über die Besetzung mitentscheidet: Jay-Z (56). Das berichtet zumindest das Portal Puck. Demnach soll der Rapper als Headliner für das Musikspektakel ausgewählt worden sein. Offiziell bestätigt ist bislang allerdings nichts. Eine Bekanntgabe werde schon bald erwartet – möglicherweise im Rahmen der anstehenden Auftritte des Musikers im SoFi Stadium in der Nähe von Los Angeles. Interessant wäre die Entscheidung vor allem aus einem Grund: Jay-Z kuratiert und produziert die Halbzeitshow der NFL mit seinem Unternehmen Roc Nation bereits seit 2019. Bisher war er an der Auswahl der Stars für die heiß begehrten Minuten beteiligt – nun könnte er zum ersten Mal selbst auf dieser Bühne stehen.

Anscheinend waren aber neben dem Rapper auch andere Namen im Gespräch: Miley Cyrus (33), Justin Bieber (32) und Harry Styles (32) sollen ebenfalls zur Auswahl gestanden haben. Sollte die Wahl tatsächlich auf den Rapper fallen, gilt seine Ehefrau Beyoncé (45) als naheliegender Support. Die Sängerin hatte 2013 ihre eigene Halbzeitshow und kehrte 2016 für einen Gastauftritt zurück. Denkbar wären auch gemeinsame Nummern mit weiteren Stars aus dem Umfeld von Roc Nation – wie Rihanna (38), J. Cole (41), Megan Thee Stallion (31), A$AP Rocky (38) und Alicia Keys (45). Hinzu kommen zahlreiche musikalische Weggefährten des Rappers. Konkrete Zusagen gibt es bislang noch nicht.

Dass der Super Bowl für die Familie von Jay-Z und Beyoncé längst ein fester Termin ist, zeigte sich bereits im Februar 2026. Damals posierte der Rapper beim traditionellen Sprungfoto zusammen mit seinen Töchtern Blue Ivy und Rumi, während Bad Bunny (32) die Halbzeitshow gestaltete. Eine eigene Halbzeitshow im kommenden Jahr würde für das Paar eine weitere gemeinsame Verbindung zum größten Sportereignis der USA schaffen – schließlich hat auch die Sängerin bereits zweimal auf der Bühne in der Halbzeitpause gestanden. Ob Beyoncé oder andere Familienmitglieder tatsächlich Teil des Auftritts wären, wird sich noch herausstellen.

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Getty Images Jay-Z bei einem Spiel der Washington Commanders gegen die Dallas Cowboys in Landover, November 2024

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Getty Images Beyonce und weitere Tänzer während der NFL-Halbzeitshow in Texas, 2024

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Getty Images Blue Ivy Carter, Jay-Z und Rumi Carter im Februar 2024