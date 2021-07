Endlich lüften Jessica Hart (35) und ihr Verlobter James Kirkham ihr kleines Geheimnis! Im vergangenen Juni hatten die Victoria's-Secret-Beauty und ihr Partner die zuckersüße Neuigkeit im Netz bekannt gegeben, dass sie erneut Eltern werden. Nur sieben Monate nach der Geburt ihrer Tochter Baby-Rae ist die gebürtige Australierin wieder schwanger: Jetzt verriet Jessica auch endlich, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommt!

In ihrer Instagram-Story ließ das Model seine Fans an der Gender-Reveal-Party teilhaben. Dabei verkündete Jessica das Geschlecht ihres Babys auf eine ganz außergewöhnliche Art und Weise: Ein Flugzeug kreiste über den Gästen – und dabei war deutlich ein Banner zu erkennen, auf dem "Es ist ein Junge" geschrieben stand. Die kleine Baby-Rae bekommt also schon bald ein Brüderchen! Zusätzlich zündete das Paar in einer weiteren Sequenz ein blaues Bengalo an, um die Botschaft noch einmal zu bestätigen.

Die Fans und Freunde der 35-Jährigen sind von der niedlichen Verkündung hin und weg. In der Kommentarspalte unter dem Beitrag überschlagen sie sich regelrecht mit Glückwünschen. "Gratulation Babe!", schrieb beispielsweise das Model Bianca Brandolini. Die Modedesignerin Rachel Zoe (49) drückte ihre Begeisterung ebenfalls aus. "Oh mein Gott! Ja!", schwärmte sie und fügte zusätzlich noch ein Herz-Emoji an.

James Kirkham im Juli 2021

James Kirkham und Jessica Hart

Jessica Hart, Model

