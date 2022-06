Premiere: Jessica Hart zeigt erstmals ihren Sohn Glorious!

Jessica Hart (36) stellt ihrer Community endlich ihren kleinen Sohn vor! Das Model wurde 2020 zum ersten Mal Mama: Im November brachte die Beauty Töchterchen Baby-Rae auf die Welt. Im Februar dieses Jahres durfte die Kleine sich dann über ein Geschwisterchen freuen. Jessica und ihr Partner James Kirkham bekamen einen kleinen Sohn. Das Gesicht des Kleinen bekam die Öffentlichkeit aber noch nicht zu sehen – bis jetzt: Jessica teilte nun ein zuckersüßes Foto ihres Sohnes namens Glorious!

Auf Instagram teilte die Australierin ein Foto ihres Babys – Schwesterchen Baby-Rae gibt ihrem Bruder auf der Aufnahme einen liebevollen Kuss auf die Stirn. "Hier ist er. Unser wichtigster Mann, Glorious. Er ist am 2. Februar 2022 in unser Leben gekommen und hat unsere Familie komplett gemacht. Er ist das glücklichste und entspannteste Baby und seine große Schwester liebt ihn", freute Jessica sich in der Betitelung des Bildes.

Fans waren ganz angetan von dem kleinen Glorious und gratulierten Jessica in der Kommentarspalte zu ihrem süßen Baby. "Er ist das süßeste und hübscheste Baby, das ich je gesehen habe. Alles Gute für euch", schrieb beispielsweise eine begeisterte Followerin.

Getty Images James Kirkham und Jessica Hart bei einem Event in L.A. im Januar 2020

Instagram / jesshart Jessica Harts Kinder Glorious und Baby-Rae

Getty Images Jessica Hart im April 2019 in New York City

