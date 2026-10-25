Seltenes Throwback-Foto: Heino zeigt sich ohne Sonnenbrille

Mit einem seltenen Blick in die Vergangenheit sorgt Heino (87) derzeit bei seinen Fans für Staunen. Auf Instagram teilte der 87-jährige Schlagersänger ein altes Foto, auf dem sein berühmtestes Markenzeichen fehlt: die dunkle Sonnenbrille. Der Schnappschuss stammt aus den frühen Jahren seiner Laufbahn, die inzwischen rund sechs Jahrzehnte umfasst. Darauf läuft der junge Heinz Georg Kramm, wie Heino mit bürgerlichem Namen heißt, allein eine Treppe hinauf und hält eine Gitarre in der Hand. Statt des heute so vertrauten Looks ist sein Gesicht dabei vollständig zu erkennen. Gerade weil die Brille seit Jahrzehnten untrennbar zu seinem Erscheinungsbild gehört, fällt die alte Aufnahme besonders ins Auge. Mit dem persönlichen Throwback gewährt der "Blau blüht der Enzian"-Interpret seinen Followern nun einen seltenen Blick auf die Zeit, bevor die Sonnenbrille zu seinem unverwechselbaren Begleiter wurde.

Veröffentlicht hat Heino das Bild im Rahmen eines Social-Media-Trends. Mithilfe von ChatGPT ließ er eine Aufnahme zunächst heller und anschließend dunkler gestalten, bevor das Programm ihn schließlich zurück zu seinen Anfängen versetzte. Als vierte und letzte Aufnahme der Instagram-Reihe folgte dann das Jugendbild mit Gitarre – und ohne Sonnenbrille. Seit den Siebzigerjahren trägt Heino die dunklen Gläser regelmäßig bei seinen Auftritten. Dahinter steckt ein gesundheitlicher Grund: Laut dem Deutschen Schilddrüsenzentrum leidet der Musiker an Morbus Basedow. Die schilddrüsenbedingte Erkrankung kann unter anderem hervortretende Augen sowie eine ausgeprägte Lichtempfindlichkeit verursachen. Was anfangs als notwendiger Schutz gedacht war, entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte zu seinem absoluten Erkennungszeichen. Heute zeigt er sich in der Öffentlichkeit deshalb nur äußerst selten ohne seine charakteristische Brille.

Neben dem Blick zurück auf seine Karriere beschäftigt sich Heino derzeit offenbar auch intensiv mit persönlichen Erinnerungsstücken aus seinem Leben. Wie Bild berichtet, plant der Sänger, insgesamt rund 1.000 Gegenstände aus seinem persönlichen Besitz versteigern zu lassen. Wann und wo die Auktion stattfinden soll, war zuletzt noch nicht bekannt. Unter den angebotenen Stücken befindet sich dem Bericht zufolge auch das geliebte Auto seiner verstorbenen Ehefrau Hannelore. Für den Sänger ist der Wagen mit einer sehr persönlichen Verbindung zu ihr verknüpft. Hannelore starb im Alter von 81 Jahren. Nun soll also auch ihr Fahrzeug einen neuen Eigentümer finden. Die geplante Versteigerung umfasst somit nicht nur gewöhnliche Gegenstände, sondern offenbar auch Stücke, die eng mit wichtigen Stationen und Menschen aus dem Leben des Schlagersängers verbunden sind.

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Getty Images Heino im Mai 2020

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Imago Heino mit Gitarre an den Landungsbrücken auf St. Pauli in Hamburg in den 1960er Jahren

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Getty Images Heino und seine Partnerin Hannelore Kramm (†)

Wie findet ihr Heinos ikonische Sonnenbrille – steht sie ihm besser als der Look ohne? Absolut! Die Brille gehört einfach zu Heino wie die Gitarre zu einem Schlagerstar. Ohne Brille gefällt er mir überraschend besser – sein Gesicht kommt viel stärker zur Geltung. Ergebnis anzeigen